Rise of the Ghosts: Das ist der erste DLC!

RAGE 2 bekommt seinen ersten DLC noch in diesem Jahr. Zu Rise of the Ghosts gab es auf der E3 nun auch einen Trailer dazu.

Pete Hines hat während Bethesdas Auftritt auf der E3 den ersten DLC für Rage 2 näher beleuchtet. Rise of the Ghosts bekam einen eigenen, natürlich sehr durchgedrehten Trailer spendiert, der ein wenig an Videoaufnahmen aus den 80ern erinnert und sogar den Schnipp-Sound der Switch auf explosive Art und Weise aufgreift.

Rage 2 wird künftig einige neue Features erhalten, darunter neue Gegner wie einen Sandwurm, einen steuerbaren Mech, neue Cheats, Neue Fahrzeuge und neue Gameplay-Modi, während Rise of the Ghosts eine eigene Story und eine neue Gegnerfraktion mitbringt.

Möglicherweise wird Der Rise-of-the-Ghosts-DLC dem Spiel die Abwechslung verschaffen, die dem Hauptspiel bislang noch fehlte. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wann die Erweiterung veröffentlicht wird.