Bethesda versorgt das abgedrehte Actionspiel RAGE 2 weiter mit frischen Inhalten und hat jetzt das große zweite Update für kommende Woche angekündigt. Dieses bringt euch gleich drei neue Spielmodi ein.

Inhaber des Actionspiels RAGE 2 dürfen sich gleich über mehrere neue Spielmodi freuen, die Bethesda dem Titel in der kommenden Woche im Rahmen der riesigen zweiten Updates spendiert. Ab dem 25. Juli 2019 soll der neue Patch erhältlich sein, wie die Entwickler nun via Twitter bestätigten.

Der erste neue Modus, den das abgedrehte Open-World-Epos erhält, ist New Game+. Diesen kennt ihr bereits aus anderen aktuellen Titeln und auch RAGE 2 lässt euch die Story im Rahmen weiterer Durchläufe noch einmal erleben, ohne dass ihr eure Spielfortschritte einbüßen würdet.

Update 2 is coming July 25 with 3 new ways to play: New Game +, Ironman Mode, and Ultra-Nightmare difficulty.



Plus fixes and quality of life improvements, such as an added flashlight, skippable Ark tutorials, and more! 💖 pic.twitter.com/xQsAOFCb1F