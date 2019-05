Immer mehr Top-Titel werden nach dem eigentliche Release kontinuierlich mit frischen Inhalten versorgt. Auch das in der neuen Woche erscheinende RAGE 2 wird diesen Weg gehen.

Kurz vor dem Release des abgedrehten Actionspiels RAGE 2 in der neuen Woche haben die Macher nun bekannt gegeben, wie es mit dem Titel anschließend weiter gehen soll. Demnach hat man ein umfassendes Programm mit neuen Inhalten bis zum Ende des Jahres bereits weitestgehend durchgeplant.

Direkt zum Veröffentlichungstag am 14. Mai 2019 startet die erste der anschließend vielen geplanten Community-Herausforderungen. Jeder, der dabei teilnimmt, kann sich kostenfreie Skins sichern, sollte die Challenge gewonnen werden. Bei der ersten Challenge wartet beispielsweise der Pistolen-Skin Vomit Comet auf Teilnehmer.

Im weiteren Verlauf der Monate Mai und Juni wird es im wöchentlichen Rhythmus weitere Herausforderungen geben, über die ihr innerhalb des Spiels via "Message of the Day" auf dem Laufenden gehalten werdet. Auch ein In-Game-Event namens "Bring the Ruckus" mit Ruckus the Crusher steht in diesem Zeitraum auf dem Plan.

Der Juni wird zudem das erste größere Update mit sich bringen, das nicht nur zusätzliche Community-Herausforderungen, sondern auch neue Cheats und zwei Events umfassen wird. In einem Event werdet ihr auf einen Mech als neues Vehikel zurückgreifen können, im anderen erwartet euch ein riesiger neuer Gegner. Diese beiden Events werden für alle Spieler kostenfrei sein.

Im Juli folgt dann das nächste große Update samt neuem Vehikeltyp sowie Gegner, im August gibt es mit "Rise of the Ghosts" eine erste große Erweiterung. Diese beinhaltet eine neue Storyline mit den Ghosts aus dem ersten RAGE. Zudem erhält eine neue Region Einzug, ebenso wie neue Waffen, Fertigkeiten und Vehikel.

Der konkrete Fahrplan für September bis Dezember wird dann zu einem späteren Zeitpunkt detailliert bekannt gegeben. Fest steht aber schon jetzt, dass es im November dann das zweite große Add-on geben wird.

RAGE 2 erscheint am 14. Mai für PC, PS4 und Xbox One.