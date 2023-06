Mit Titeln wie Heavy Rain festigte Quantic Dream seinen Ruf als Studio mit jeder Menge Story-Adventure-Expertise. Bisher handelte es sich bei den Spielen zumeist um Großproduktionen. Mit dem neuen Label Spotlight by Quantic Dream will man nun aber Indie-Entwickler den Platz im Rampenlicht lassen.

Bekannt wurde das französische Studio Quantic Dream vor allem durch Story-Adventures mit tiefschürfenden Geschichten und Konsequenzen eures Handelns. Namen wie Heavy Rain, Detroit: Become Human oder Beyond Two Souls dürfte jeder Spieler zumindest mal gehört haben. Aktuell werkelt die Spieleschmiede mit Star Wars Eclipse an einem Titel, der auf dem beliebten Krieg-der-Sterne-Franchise basiert.

>> Top 5 Story-Wendungen: Shooter mit Handlungsquerschlägern <<

Neben den ganzen Großproduktionen scheint Quantic Dream jetzt aber auch anderen Entwicklern eine Bühne bieten zu wollen. Mit Spotlight by Quantic Dream wurde jetzt zumindest ein neues Label gegründet, unter dem man Indie-Titel vertreiben wird.

Dabei unterstützt Spotlight die Entwickler laut eigener Aussage von der Konzeptionsphase bis hin zur Veröffentlichung. Für jeden Schritt und jedes Projekt soll passende Beratung und Unterstützung gewährt werden. Beispielsweise dürfen die Studios auf das Motion-Capture- und Performance-Studio sowie das Photogrammetrie-Rig und Dolby-Atmos-zetifizierte Tonstudio von Quantic Dream zurückgreifen.

In den kommenden Monaten sollen gleich zwei neue Titel unter dem Spotlight-Label veröffentlicht werden. Zum einen das narrative Abenteuer-Spiel Under The Waves vom französischen Parallel Studio, das am 29. August 2023 für PC, Xbox Series S/X und PlayStation 5 erscheint.

Under the Waves - Trailer vom Summer Game Fest verrät Release-Termin Dieser neue Trailer zum Unterwasser-Abenteuer Under the Waves verkündet feierlich den Release-Termin des Spiels, das Quantic Dream unter dem Spotlight-Label veröffentlicht.

Ebenfalls aus Frankreich stammt Sand Door Studio, deren Titel Lysfanga: The Time Shift Warrior ein klassisches Hack-and-Slash darstellen soll. Der Release ist irgendwann in den nächsten Monaten geplant, zunächst exklusiv auf dem PC. Zu guter letzt habe man mit Dustborn ein weiteres Projekt in der Pipeline, das aber noch keinen Release-Zeitraum hat.