Quantic Dream hat sich mit mehreren PlayStation-exklusiven Titeln einen Namen gemacht, doch künftig muss Sony einen seiner größten Entwicklungspartner wieder mit der Konkurrenz teilen.

Seit zwölf Jahren entwickelt das Studio Quantic Dream mittlerweile exklusiv für Sonys PlayStation-Plattformen. Auf der PS4 hat man sich dabei vor allen Dingen mit Story-intensiven und fesselnden Titeln wie Heavy Rain oder Detroit: Become Human einen Namen gemacht. Künftig muss Sony aber auf eines seiner größten Exklusivitäts-Zugpferde verzichten.

Wie nun nämlich offiziell bekannt wurde, wird Quantic Dream künftig wieder zum Multiplattform-Entwickler, so dass auch Spieler auf anderen Plattformen in den Genuss der Titel des Studios kommen werden. Positiv: Auch PS4-Spieler müssen damit zumindest nicht generell auf künftige Titel des Studios verzichten, sondern diese künftig gewissermaßen nur mit der Konkurrenz teilen.

Um den Schritt erfolgreich zu vollziehen, hat Quantic Dream eine neue Cross-Plattform-Engine in Arbeit, welche den Release von Multiplattform-Spielen in Zukunft sicherstellen soll. Während man sich der PlayStation weiterhin verschreibt, will man die neue Ausrichtung nutzen, um die eigenen Spiele "weltweit zu sovielen Spielen wie möglich zu bringen, unabhängig von der Plattform". Co-Gründer Guillaume de Fondaumiere spricht daher auch von einer großen Neuausrichtung für das jahrelang PlayStation-exklusive Studio.

Da man in der Vergangenheit mit der Entwicklung von Engines für PC, Dreamcast, Xbox, PS2, PS3, PS4 und PS4 Pro schon vielschichtige Erfahrungen gesammelt habe, gehe man von einem reibungslosen Übergang aus, unter dem das hohe Qualitätslevel des Studios nicht leiden soll.

In diesem Zusammenhang wurden weitere interessante Infos rund um das Studio bekannt: Die Belegschaft soll von derzeit rund 200 auf etwa 300 Mitarbeiter anwachsen. Möglich macht das auch der Einstieg von NetEase. Das Unternehmen hat einen Minderheitsanteil an Quantic Dream erworben und dafür ordentlich Kohle fließen lassen. Das finanzielle Investment soll Quantic Dream nicht nur zu einem Dasein als Multiplattform-Entwickler verhelfen, sondern das Studio auch zu einem "globalen Multi-Franchise Unternehmen" machen.