Die Heavy-Rain- und Detroit-Macher von Quantic Dream arbeiten bekanntermaßen an einem neuen Star-Wars-Titel. Laut neuen Gerüchten soll dieser bereits kurz vor der Ankündigung stehen.

Quantic Dream hat als Entwickler schon mit etlichen Top-Titeln auf sich aufmerksam gemacht, beispielsweise Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls oder Heavy Rain. Künftig soll das Studio, das für seine extrem Story-lastigen Titel bekannt ist, auch im Star-Wars-Universum für Furore sorgen.

Nachdem es in der Vergangenheit bereits einige Leaks zu diesem Star-Wars-Projekt gab, meldet sich mit Jeff Grubb nun ein sehr häufig bestens informierter Insider mit weiteren Details zu Wort. Laut dem Insider wird das Spiel von Quantic Dream demnach den Namen Star Wars Eclipse heißen und sei "bereit schon bald angekündigt zu werden".

Grubb betont, dass es schon "vor dem Ende des Jahres" soweit sein wird und die Vermutung liegt insoweit nahe, dass Star Wars Eclipse eines der Highlights der diesjährigen The Game Awards sein wird. Auf der Preisverleihung, die Jahr für Jahr im Dezember stattfindet, sollen in diesem Jahr zwischen 40 und 50 Spielen gezeigt werden; die Neuvorstellungen bislang komplett unangekündigter Titel sollen im zweistelligen Bereich liegen.

Thematisch könnte Star Wars Eclipse laut Grubb in der High-Republic-Ära des Star-Wars-Kanons angesiedelt sein. Dieser zeitliche Abschnitt wurde früher in diesem Jahr durch neue Comics, Bücher und Charaktere verstärkt thematisiert und spielt 200 Jahre vor der Prequel-Trilogie. Zu dieser Zeit waren die Jedi in der Galaxie noch weit verbreitet.

Frühere Spekulationen besagten, dass das Spiel bei Quantic Dream schon mehr als 18 Monate in Arbeit sei und von den Quick-Time-Spielmechaniken aus Heavy Rain oder Detroit: Become Human keinen großen Gebrauch machen soll. Stattdessen soll es sich um ein eher klassischeres Action-Adventure mit offener Spielwelt und Multiplayer handeln. Klarheit herrscht diesbezüglich womöglich schon in wenigen Wochen.