Auch im aktuellen Monat Oktober bleiben sich Bethesda und id Software treu und präsentieren nun ein frisches Update für den Arena-Shooter Quake Champions. Mit dabei ist ein neuer Spielmodus.

Wie in den früheren Monaten auch gibt es auch im Oktober wieder ein neues Update für Quake Champions, das euch frische Inhalte für den Arena-Shooter an die Hand gibt. Unter anderem ist mit "Slipgate" ein neuer Spielmodus an Bord, der zugleich mit einem passenden Community-Event versehen wird. Auf diesem Weg könnt ihr wertvolle Belohnungen freischalten.

Im neuen Modus dreht sich alles um Angriff bzw. Verteidigung eines namensgebenden Slipgate-Portals. Zwei Teams kämpfen um das massive Wurmloch, über das ein namenloser Schrecken beschworen werden kann. Alle Spieler starten beim Gefecht mit allen Waffen, voller Gesundheit, voller Rüstung aber nur mit einem einzigen Leben. Das verteidigende Team muss versuchen, das Slipgate zu öffnen, während die Angreifer das Portal schließen müssen, bevor das Tentakel-Monster in die Spielwelt gelangt.

Alle Partien, die noch im Oktober im neuen Modus absolviert werden, locken im Zuge des begleitenden Community-Events mit interessanten Ingame-Goodies. Die ultimative Belohnung ist der ebenfalls nagelneue Champion Athena. Sie wird bei einer Million gespielten Slipgate-Matches weltweit für alle Spieler freigeschaltet.

Weitere Infos zu den Fähigkeiten von Athena sowie den weiteren Überarbeitungen im Zuge des Updates erhaltet ihr in der nachfolgenden offiziellen Übersicht diesbezüglich:

CHAMPION-PROFIL: ATHENA

Athena trat als eine der ersten Rekruten der Global Defense Force bei, da sie fest entschlossen war, Rache an den Strogg zu üben, die die Erde verwüstet hatten. Als ihr Expeditionskorps in eine Falle geriet, gelang ihr dank eines zusammenbrechenden Slipgate-Generators die Flucht und ihre Landekapsel wurde in die Traumlande teleportiert. Nun beherrscht sie mit ihrem Enterhaken und schwindelerregenden Akrobatikmanövern den Luftraum und sorgt von dort aus für beeindruckende Frags.

Aktive Fähigkeit – Grappling Hook : Athena schießt einen Enterhaken, der sie sofort in Richtung des anvisierten Punkts zieht. Athena kann ihren Flug allerdings unterbrechen und sich stattdessen mit beeindruckenden Manövern durch die Luft schwingen.

: Athena schießt einen Enterhaken, der sie sofort in Richtung des anvisierten Punkts zieht. Athena kann ihren Flug allerdings unterbrechen und sich stattdessen mit beeindruckenden Manövern durch die Luft schwingen. Passive Fähigkeit – Ramp Jump: Athena kann sich in die Höhe schwingen, indem sie die oberste Rampe oder Stufe als Sprungbrett benutzt.

ARCADE-MODUS-UPDATES

Swinger Party – Gebt eure Mäntel ab und ... nein, nicht DIESE Art von Party! In diesem offenen Deathmatch spielt jeder Athena und ein direkter Treffer mit dem Grappling Hook schickt die gegnerischen Athenas sofort ins Jenseits. Es geht gut ab!

– Gebt eure Mäntel ab und ... nein, nicht Art von Party! In diesem offenen Deathmatch spielt jeder Athena und ein direkter Treffer mit dem Grappling Hook schickt die gegnerischen Athenas sofort ins Jenseits. Es geht gut ab! Der wahre Party Crusher ist aber Lead the Way ! In diesem Modus, der ausschließlich Scalebearer vorbehalten ist, ist die Katastrophe nicht abzuwenden, wenn die Spieler mit dem Bull Rush wie ein D-Zug über die Map brettern.

! In diesem Modus, der ausschließlich Scalebearer vorbehalten ist, ist die Katastrophe nicht abzuwenden, wenn die Spieler mit dem Bull Rush wie ein D-Zug über die Map brettern. Zu guter Letzt geben sich nun auch Mystery Champion und Unholy Trinity in der Arcade-TDM-Rotation die Ehre. Ersteres gibt dem Spieler bei jedem Respawn einen zufälligen Champion, letzteres beschränkt die Waffen auf den Rocket Launcher, die Railgun und die Lightning Gun.

MASSENWEISE VERBESSERUNGEN