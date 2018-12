id Software und Bethesda gehen ebenfalls mit der Zeit und leihen sich im Dezember nun ein Feature, das ihr so bereits aus dem Erfolgstitel Fortnite kennt: der Battle Pass! Zudem findet ein beliebter und gefragter Spielmodus den Weg in den Arena-Shooter.

Quake Champions erhält natürlich auch im Dezember kurz vor Weihnachten wieder frische Inhalte spendiert. Dabei haben die Macher die Wünsche der Community erhört und endlich den beliebten Spielmodus "Capture the Flag" samt passender Map in den Arena-Shooter integriert. Der klassische Shooter-Modus lässt sich nun auf der passenden Karte "Citadel" zocken, die sich in Form des Stone Keep auch am Klassiker Quake Live orientiert.

Ansonsten haben die Macher das Fortschritts- und Belohnungssystem grundlegend überarbeitet und entsprechende Änderungen in Form eines Battle Pass integriert. Das neue System orientiert sich dabei an vergleichbaren Angeboten wie in Fortnite und bietet euch neben kostenlosen Inhalten auch Premium-Belohnungen während ihr immer weiter in den einzelnen Stufen aufsteigt. Dazu ist aber eben auch der Kauf eines Premium Battle Pass optional notwendig, der zusätzliche, exklusive Items freischaltet.

Einen Eindruck davon, wie das Fortschrittssystem nun aufgebaut ist, könnt ihr der obigen Grafik sowie dem unten folgenden Entwicklertagebuch zum Thema entnehmen. Ansonsten bieten die Entwickler folgende offizielle Beschreibung an:

Je mehr gespielt wird, desto mehr Belohnungen – fraggen Sie mit Freunden, leveln Sie, und erhalten Sie Unmengen exzellenter Beute!

Sowohl Spieler der kostenlosen Version als auch Nutzer des Battle Pass erhalten Skins, Shader, Protzgegenstände, Symbole, Namensplaketten, Währung und Beutekisten. Battle Pass-Nutzer erhalten mehr Belohnungen, darunter etliche Gegenstände, die komplett neu im Spiel sind.

Jede Season bietet ein 100-stufiges Progress-System, das bis zum Anschlag mit Belohnungen gefüllt ist.

Battle Pass-Nutzer erhalten ein zusätzliches Bonusitem, das direkt freigeschaltet wird.

Tägliche und wöchentliche Herausforderungen sind sowohl bei der Battle Pass- als auch der kostenlosen Variante verfügbar, aber die Battle Pass-Version bietet zusätzliche wöchentliche Herausforderungen, um mehr Währung und Belohnungen zu bekommen.

Gekauft werden kann der Battle Pass für 1.000 Platin; mit der Einführung wird die In-Game-Ökonomie grundlegender überarbeitet. Rücksäcke und Truhen werden entfernt, Währungen zusammengelegt. Ein ausführliches FAQ zur Thematik findet ihr hier auf der offiziellen Webseite.

Neben dem Battle Pass gibt es auch noch die Möglichkeit, besondere Champions aufsteigen zu lassen, wozu ihr unterschiedliche Herausforderungen im Spiel abschließen müsst. Sowohl der Abschluss wöchentlicher Herausforderungen als auch der Aufstieg im Battle Pass belohnen euch mit Splittern. Das ist eine Währung, mit der individuelle Gegenstände für den jeweiligen Champion freigeschaltet werden können.