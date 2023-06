Kündigt sich hier ein Remastered an?

Wir übertreiben wohl nicht, wenn wir die Quake-Reihe mit dem Adjektiv "legendär" bedenken. Schließlich schuf sie viele Blaupausen für moderne First-Person-Shooter, liegt aber traurigerweise seit einigen Jahren brach. Fans dürfen sich aber eventuell in Bälde freuen, denn möglicherweise wird Quake 2 als Remastered zurückkehren.

Ende 1997 veröffentlichte id Software mit Quake 2 einen wahren Meilenstein der First-Person-Shooter-Geschichte. Besonders für Singleplayer-Vertreter ihrer Zunft machte die Ballerbude einiges neu. Die erzählte Geschichte war mehr als nur Mittel zum Zweck und die Gegner agierten nicht wie bessere Zielscheiben, sondern gingen tatsächlich clever vor. Es folgten noch ein paar Nachfolger, aber so richtig Fuß fassen konnte die Reihe bis heute nicht mehr.

Wenn euch nach schön klassischer Shooter-Unterhaltung dürstet, dann haben wir eventuell gute Neuigkeiten für euch. Denn Quake 2 könnte in Remastered-Form zurückkehren, glaubt man einem Eintrag beim Game Rating and Administration Committee in Südkorea. Dort erschien nur eine Alterseinstufung für Quake 2 Remastered.

Vertrauenswürdig ist diese "Quelle" alleine schon, weil 2021 über denselben Weg bekannt wurde, dass eine Neuauflage des ersten Teils in der Mache ist. Diese erschien zum 25. Jubiläum von Quake und brachte unter anderem 4K-Auflösung, Widescreen-Support, schickere Charaktermodelle, dynamische Beleuchtung, Anti-Aliasing und noch mehr mit sich.

Für Quake 2 sind entsprechend dieselben Aufwertungen denkbar. Die Frage ist allerdings, wie die Entwickler das Remastered vermarkten wollen. Schließlich wurde 2019 bereits eine verbesserte Version des Shooters veröffentlicht, die Raytracing-Support einführte - und gratis war! Passen würde der Re-Release ja zum 25. Geburtstag von Quake 2, der Ende dieses Jahres ist. Aber id muss sich auf jeden Fall ins Zeug legen, um Käufer anzulocken.