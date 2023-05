In dieser Woche gibt es zum nunmehr zehnten Mal rauchenden Asphalt und in Benzin getränkte Luft inmitten von schnellen Karren und ausuferndem Rennspektakel. Denn am 17. Mai 2023 startet endlich "Fast & Furious 10" in den deutschen Kinos. Seit über zwei Jahrzehnten sorgt die weltweit gefeierte PS-Action-Reihe nun schon für abgedrehte, überdrehte und überdosierte Action.

Im zehnten "Fast & Furious", inszeniert von Marvel- und Netflix-Regisseur Louis Leterrier, stehen einmal mehr unter anderen Vin Diesel, Michelle Rodriguez als auch Jason Statham vor der Kamera. Seit dem ersten Film "The Fast and the Furious" aus dem Jahre 2001 waren die Filme der PS-Action-Saga durchweg gespickt mit waghalsigen und herrlich durchgeknallten Stunts.

Gerade die verrückten Auto-Stunts haben "Fast & Furious" zu dem gemacht, was es heute ist, nämlich eine der kultigsten Blockbuster-Reihen, die das Kino bisher erleben durfte, gekrönt mit einem gigantischen kommerziellen Erfolg. Obendrein zeigen die übertriebenen Stunts auch die große Auto-Liebe der Reihe, die in den vergangenen 22 Jahren dafür sorgte, dass die Action immer wilder und spektakulärer wurde.

Atemberaubende Auto-Action, die herrlich unrealistisch und stellenweise richtig bekloppt ist. Doch das macht die Reihe eben auch aus, die am Ende des Tages so unglaublich unterhält. Popcorn-Action-Kino Deluxe eben! Passend zum Start von "Fast & Furious 10" wollen wir auf diese ereignisreichen 22 Jahre der Reihe zurückblicken und präsentieren euch deshalb die Top 10 der verrücktesten Stunts aus "Fast & Furious".

Oh, und bevor wir es vergessen: ganz nebenher verlosen wir auch noch einige schicke Goodies für Fans von "Fast and Furious" und das lohnt sich auf jeden Fall! Wir verlosen:

2x Kinotickets für "Fast & Furious 10"

1x das Autobuch zum Film

1x "Fast & Furious"-Hoodie

Was ihr dafür tun müsst? Gar nicht viel. Schreibt uns einfach eine Email mit dem Betreff "Fast & Furious" an [email protected] und nennt uns eure Lieblings-Stuntszene aus eurem Lieblingsfilm der Reihe!

Und nun auf zu unserer Top 10 der besten Stuntszenen!

10. Drift-Wahnsinn – "The Fast and The Furious: Tokyo Drift" (2006)

09. Der Bootssprung – "Fast 2 Furious" (2003)

08. Das Atom-U-Boot – "Fast & Furious 8" (2017)

07. Tresor-Diebstahl – "Fast & Furious Five" (2011)

06. Zugüberfall – "Fast & Furious Five" (2011)

05. Tankwagen-Chaos – "Fast & Furious – Neues Modell. Originalteile." (2009)

04. Die Seilschaukel – "Fast & Furious 9" (2021)

03. Panzer-Spaß – "Fast & Furious 6" (2013)

02. Autos aus der Luft – "Fast & Furious 7" (2015)

01. Doppelsprung vom Wolkenkratzer – "Fast & Furious 7" (2015)