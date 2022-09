Ihr nutzt jede Menge an High-Tech für euren PC oder eure Spielekonsole? Warum dann nicht auch für eure Gamer-Bude? Beim Smart-Home-Experten tink könnt ihr noch bis 19. September bis zu 60% auf etliche smarte Produkte für nahezu alle Bereiche eures trauten Heims sparen!

So ein schickes Gaming-Setup hat schon was. Kabellose Mäuse, Tastaturen, Controller und Headsets, aufeinander abgestimmte RGB-Beleuchtung, High-Tech-Komponenten - da macht das Gaming richtig Spaß. Aber warum nicht noch einen Schritt weiter gehen und eure ganze Zockerbude zu einem smarten Wohlfühlpaket machen? Im Rahmen der tink Smart Home Tage spart ihr bis einschließlich 19. September bis zu 60% auf ausgewählte Gadgets namhafter Hersteller wie Philips Hue, Sonos oder Bosch aus den Bereichen Entertainment, Heizung, Sicherheit und Licht.

Und nicht nur das, zusätzlich zu den kräftigen Preisnachlässen erhaltet ihr zusätzliche Rabatte auf ausgewählte Produkte mit den folgenden Gutschein-Codes:

Hue10 - 10€ Extrarabatt auf alle Philips Hue Bundles ab 150€ Warenkorb

Nest10 - 10€ Extrarabatt auf Google Nest Hub 2-Pack und Google Nest Audio - Stereo-Set

HK100 - 100€ Rabatt auf Harman Kardon Citation Multibeam 1100 + gratis Chromecast mit Google TV

NestCam10 - 10% Extrarabatt auf ausgewählte Google Nest Bundles mit Kamera

Bosch10 - 10€ Extrarabatt auf Bosch Smart Home Bundles ab 150€ Warenkorb

Wir haben die besten Angebote für Gamer ausfindig gemacht, die wir euch nachfolgend näher vorstellen möchten:

Google Nest Hub (2. Generation) 2er-Pack - Smart Display mit Sprachsteuerung

Mit Nest Hub sehr ihr all eure verbundenen Geräte an einem zentralen Ort. Durch Tippen oder per Sprachbefehl könnt ihr sie ganz einfach bedienen.Damit verpasst ihr keine Folge eurer Lieblingsserien auf Netflix oder Disney+ mehr. Und auch YouTube-Videos könnt ihr euch ganz bequem ansehen. Oder streamt eure Lieblingsmusik einfach über YouTube Music, Spotify, Apple Music oder andere unterstützte Streamingdienste. Google Assistant ist zudem integriert und über den Zugriff auf euren Google Kalender verpasst ihr keine Verabredung mehr, auch wenn ihr noch so intensiv am Zocken seid. Mit dem Gutschein-Code Nest10 und dem Preisnachlass zahlt ihr bei tink weniger als die Hälfte des normalen Verkaufspreises, nämlich nur 99 Euro.

Sonos One SL Arc 5.1 Heimkino Set

Ihr braucht noch richtig fetten Sound für euren Fernseher und eure Spielekonsolen? Mit dem Sonos One SL Arc 5.1 Heimkino Set erlebt ihr auf einen Schlag vollen 5.1 Surround Sound. Sub und Arc werden am TV aufgestellt, während die zwei One SL atemberaubende Kino-Momente von hinten an eure Ohren tragen. Das 5.1 Heimkino Set von Sonos beherrscht auch Multiroom. Damit könnt ihr die zwei One SL auch mal in einem anderen Raum aufstellen, um dort ungestört Musik zu hören. Steuern könnt ihr das Set unter anderem mit eurer Stimme über Alexa oder Google Assistant. Die Black Edition von Sonos liefert euch alle Lautsprecher in einem edlen Schwarzton. Die White Edition ist etwas für die helleren Einrichtungen. Während der tink Smart Home Tage spart ihr fast 500 Euro, das Set ist für 1.759 statt 2.246 Euro zu haben.

Philips Hue White & Color Ambiance GU10 Bluetooth Starter Kit + Bewegungsmelder

Ihr wollt eure Beleuchtung in der Wohnung an die RGB-Beleuchtung eures Spiele-Setups anpassen? Dann ist das Philips Hue White & Color Ambiance GU10 Bluetooth Starter Kit genau richtig für euch. Das riesige Farbspektrum des Philips Hue White & Color Ambiance GU10 Bluetooth Starter Kit umfasst 16 Millionen Farben. Mithilfe des Netzwerkkabels wird die Bridge am Router angeschlossen. Anschließend tauscht ihr eure alten Lampen aus, richtet die App ein und schon könnt ihr die Lampen bequem per Smartphone, Tablet und sogar per Sprachbefehl steuern. Philips Hue White & Color Ambiance lässt sich auch über die HomeKit-Technologie von Apple steuern. Auf Wunsch wird Siri euer Licht ganz nach euren Vorstellungen dimmen und anpassen. Auch über Google Assistant und Amazon Alexa könnt ihr Sprachbefehle zur Steuerung nutzen. Während der tink Smart Home Tage kostet das Set inklusive Gutschein-Code Hue10 nur 149,95 statt 229,94 Euro.

Bosch Smart Home - Starter Set Heizung II mit 8 Thermostaten

Zum gemütlichen Zocken gehört gerade im Herbst und Winter auch die passende Raumtemperatur. Hier kommt das Bosch Smart Home - Starter Set Heizung II mit 8 Thermostaten ins Spiel. Mit den effizienten Zeitprogrammen spart ihr neben Energie auch Zeit, denn ihr könnt den Heizprozess mit dem smarten Thermostat vollständig automatisieren. Das smarte Heizkörper-Thermostat II lässt sich dank Bosch Smart Home App ganz entspannt vom Sofa aus steuern. Habt ihr einen Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant zu Hause, könnt ihr das Smart Home Heizkörper-Thermostat II von Bosch auch ganz einfach per Sprachbefehl aus der Ferne steuern und müsst dafür das Gamepad nicht aus der Hand legen. Mit dem Gutschein-Code Bosch10 kostet das komplette Set nur 609,95 statt 739,55 Euro.

ABUS WLAN Schwenk Neige Außenkamera 2er-Set

Ihr wollt wissen, was draußen vor sich geht? Ob wirklich der Paketbote oder der Lieferdienst vor der Tüt stehen und keine unliebsamen Besucher, die euch beim Zocken stören? Mit derm ABUS WLAN Schwenk Neige Außenkamera 2er-Set erhaltet ihr eine Rundumüberwachung in erstklassiger Bildqualität. Dank Live-Video und Infrarot-Nachtsicht habt ihr euer Grundstück zu jeder Tageszeit via App im Blick. Dank 1080p Full-HD Auflösung fängt die WLAN Überwachungskamera im 2er-Set jede Bewegung in gestochen scharfen Bildern ein und lässt euch somit alles erkennen, was vor sich geht. Der Clou ist die integrierte Gegensprechanlage - bittet den Postboten, euer Paket einfach auf der Terrasse abzulegen, wenn ihr gerade euer Spiel nicht pausieren oder speichern könnt. Das komplette System gibt es bei tink für 349,95 statt 477,70 Euro.

Diese Produkte und noch viele mehr gibt es noch bis zum 19. September zu sagenhaft günstigen Preisen bei den tink Smart Home Tagen. Viel Spaß beim Stöbern!