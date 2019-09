Mit Project Resistance wurde auf der Tokyo Game Show das nächste Resident-Evil-Spin-Off vorgestellt. Der Fokus liegt dabei auf ein asynchrones 4-vs-1-Multiplayer-Gameplay, doch auch ein narrativer Offline-Modus wird mit von der Partie sein.

Das kommende Resident Evil: Project Resistance wird weiter mehr sein als nur ein asynchrones 4-vs-1-Multiplayer-Spiel, das online gezockt wird. Stattdessen wird es nämlich auch einen Offline-Modus mit erzählerischem Fokus geben, wie nun bestätigt wurde.

Gegenüber dem PlayStation Blog äußerte sich Producer Masachika Kawata nun genauer zum Spiel und bekräftigt, dass man Project Resistance auch einen Offline-Story-Modus spendieren wird. Damit will man die zahlreichen Fans des Horror-Franchise zufrieden stellen.

"Die Version, die auf der TGS 2019 gezeigt wurde, war ein Online-Spielmodus, aber uns ist absolut bewusst, dass es viele Resident-Evil-Fans gibt, die im Spiel eine Story erwarten", deutet der Producer einen solchen Modus deutlich an, um anschließend hinzuzufügen: "Um unsere Fans zufrieden zu stellen, werden wir einen Offline-Modus haben, der sich auf dieses narrative Komponente konzentriert."

Zudem bestätigte er in einem weiteren Statement auch, dass ihr keine Sorge haben müsst, im 4-vs-1-Modus immer den gleichen Bösewicht zu spielen. "Auf der TGS 2019 war lediglich Daniel als Mastermind zu sehen, aber es wird viele Variationen des Mastermind geben. Das Gleiche trifft auch auf die Überlebenden zu und so wird es weitere Überlebende mit einzigartigen Fertigkeiten und Looks geben, die wir in das Spiel integrieren wollen."

Einen konkreten Release-Termin hat das sich in Arbeit befindliche Project Resistance derzeit noch nicht; dieser wird erst später bekannt gegeben. Vom 04. bis 07. Oktober wird es vorab eine Closed Beta auf PS4 und Xbox One geben; die ebenfalls angekündigte PC-Fassung bleibt hier zunächst außen vor.