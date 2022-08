Die beiden Rennsimulationen Project CARS 1 und 2 haben nicht wenige Fans. Neue werden demnächst aber wohl nicht mehr dazukommen und das hat einen einfachen Grund.

Die beiden Rennsimulationen Project CARS 1 und 2 konnten über die Jahre eine ordentliche Fangemeinde auf die Beine stellen, sehr zur Freude von Entwickler Slighty Mad Studios. Das lag vor allem an der beeindruckenden audiovisuellen Präsentation und einigen anderen Aspekten.

Neue Fans wird das Spiel aber bald nicht mehr bekommen und das hat nicht nur etwas mit dem Alter zu tun - die beiden Spiele erschienen 2015 und 2017. Wie Slightly Mad Studios gerade bekannt gab, werden nämlich beide Spiele aus den Stores entfernt und können somit nicht mehr käuflich erworben werden.

Der Grund ist einfach: Aufgrund von auslaufenden Fahrzeug- und Streckenlizenzen können die Spiele nicht mehr zum Kauf angeboten werden und eine Verlängerung der Lizenzen ist nicht geplant. Wer die Spiele bereits besitzt, kann aber aufatmen: beide Titel sollen vollständig spielbar bleiben, inklusive ihrer Multiplayer-Modi.

Auch die Termine stehen schon fest. Demnach verschwindet Project CARS am 3. Oktober aus den Stores und sein Nachfolger Project CARS 2 bereits am 21. September.

Eine gute Nachricht zum Schluss: Slighty Mad Studios will dem Genre treu bleiben und hat offenbar ein neues Projekt in Arbeit, zu dem sich das Studio äußern will, wenn die Zeit gekommen ist.