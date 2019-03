Laut einem Hinweis erscheint Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf auch für die Nintendo Switch. Auch weitere Vertreter der Serie sollen den Weg auf die Hybrid-Konsole finden.

Können wir schon bald mit Professor Layton und seinen Freunden knifflige Rätsel auf der Nintendo Switch lösen? Der passende Hinweis auf die Umsetzungen für die Hybrid-Konsole stammt von einer Lokalisierungsfirma, welche auf ihrer Webseite die Mithilfe an französischen Übersetzungen der Switch-Version von Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf nennt.

Ebenfalls wird auf einen anderen Partner hingewiesen, der für die Sprachen Deutsch, Italienisch und Spanisch verantwortlich ist. Die Firma hatte zuletzt ebenfalls an Layton’s Mystery Journey: Katrielle and the Millionare’s Conspiracy gearbeitet und auch hier ist der Hinweis auf eine Version für die Nintendo Switch zu finden. Die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, kurz USK, hatte für diesen Ableger der Serie jedoch bereits eine Altersfreigabe verkündet. Eine offizielle Ankündigung seitens Level 5 gibt es bisher allerdings noch nicht.

Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf wurde erstmals 2007 für den Nintendo DS veröffentlicht. Layton’s Mystery Journey: Katrielle and the Millionare’s Conspiracy erschien im August 2018 in Japan für die Nintendo Switch. Wir halten euch bezüglich der Veröffentlichung in Europa auf dem Laufenden.