Konami setzt den Kampf gegen das übermächtig erscheinende FIFA 19 mit PES 2019 weiter fort und liefert allen Inhabern des Fussballspiels nun wieder neue Inhalte in Form des Data Pack 4.0.

Wie schon die vorherigen Data Packs auch, ist auch das der Version 4.0 nun wieder kostenlos für alle Käufer von PES 2019 zu haben. Der Download ist auf allen unterstützten Plattformen, sprich PC, PS4 und Xbox One, möglich und liefert euch allen voran zwei legendäre und kultige neue Stadien im Spiel.

So könnt ihr eure Partien künftig im Celtic Park, der Heimspielstätte von Celtic Glasgow, sowie im Ibrox Stadium, dem Stadion des Stadtrivalen Glasgow Rangers, austragen. Die beiden Stadien genießen unter Fussball-Fans weltweit durchaus Kult-Charakter und große Beliebtheit. Zudem laden diese dazu ein, das schottische Derby vielleicht das ein oder andere Mal öfter in PES 2019 auszutragen.

Das Data Pack 4.0 bringt aber noch weitere Änderungen mit sich. So wurden mehr als 70 Spielergesichter mitunter stark überarbeitet und liefern insoweit nun ein realistischeres Erlebnis als bislang ab. Dazu gesellen sich diverse Updates namhafter Ausrüstungshersteller, so dass ihr euch auf neue Fussballschuhe der Marken Nike, adidas, Puma, Joma und Umbro sowie den kompletten Trikotsatz der thailändischen Nationalmannschaft freuen dürft. Einen Trailer zum Data Pack 4.0 findet ihr weiter unten.

Zuvor gibt es aber noch einige neue Infos von einer anderen Front: Auch in der zweiten Saison der offiziellen PES League 2019 wird es in vier deutschen Städten wieder lokale Turnier-Events neben den zahlreichen Online-Turnieren geben. Alle Offline-Sieger und die vier Spitzenplätze im ermittelten Ranking dieser Veranstaltungen qualifizieren sich für das deutsche Finale der Season 2 in Stuttgart. Die acht besten Spieler in PES 2019 spielen dort um einen Platz bei den PES League Regional Finals im April. Der dort siegreiche Teilnehmer löst das Ticket für die prestigeträchtigen World Finals im Sommer 2019.

Die Events wurden in Kooperation mit lokalen Handelspartnern über die nächsten Wochen verteilt in folgenden Städten anberaumt:

Berlin -16. Februar

Hamburg - 23. Februar

Köln - 09. März

München - 16. März

Finale in Stuttgart - 30. März