Playing is Believing: Neue Aktion mit Gratis-Inhalten und mehr

Konami startet heute eine neue Kampagne in Pro Evolution Soccer 2019, die verschiedene Boni und Herausforderungen bieten soll. Das Motto lautet " Playing is Believing".

Vom heutigen 14. Februar bis zum 2. März läuft eine neue Kampagne bei Pro Evolution Soccer 2019. Im myClub-Modus könnt ihr unter dem Motto "Playing is Believing" neue Herausforderungen spielen sowie legendäre Spieler erhalten. Die Aktion findet auf der PlayStation 4, Xbox One, dem PC sowie in den Mobile-Versionen statt.

Die tägliche Anmeldung gibt euch die Chance, einen besonderen Agenten abzustauben, der unter anderem die Legenden Hidetoshi Nakata, Park Ji-sung sowie die Ikone des AS Rom zu verpflichten: Francesco Totti. Desweiteren bekommt ihr die Möglichkeit, einen von 16 weiteren Kickern in euer Team zu holen, darunter die beiden Legenden Ronaldinho und David Beckham.

Auch außerhalb des Spiels findet die Aktions statt. Unter anderem läuft eine Hashtag-Kampagne auf Twitter, bei der ihr mit Glück eines von mehreren signierten Trikots bekannter Fußballer gewinnen könnt. Die Kampagne "Playing is Believing" läuft noch bis einschließlich 2. März. Zur offiziellen Website von PES 2019 mit den genauen Inhalten der Aktion gelangt ihr durch einen Klick auf unsere Quelle.