Am vergangenen Mittwoch fand der 18. PES Media Cup statt. In München traten diverse Pressevertreter in Pro Evolution Soccer 2019 gegeneinander an, um den diesjährigen Champion zu ermitteln.

Am Mittwoch dieser Woche zog es wieder Pressevertreter aus ganz Deutschland ins Stadion an der Schleißheimer Straße in München. Dort wurde bereits zum 18. Mal der PES Media Cup ausgetragen. Insgesamt 24 Frauen und Männer lieferten sich heiße Partien in Pro Evolution Soccer 2019.

Den Titel des Pressecup-Siegers konnte sich in diesem Jahr Sören Lohse (Gameswelt/Web Media Publishing AG) sichern. Auf den zweiten Platz kam Tobias Veltin (GamePro), gefolgt von Kevin Kreisel (NAT-Games). Sieger Sören Lohse durfte sich neben Ruhm und Ehre auch über Sachpreise freuen, nämlich zwei VIP-Tickets für die Bundesliga-Begegnung des FC Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach.

Leckeres Essen, gute Stimmung und nette Gespräche sorgten auch abseits der eigentlichen Spiele für einen gelungenen Abend. Entsprechend wird der PES Media Cup auch im kommenden Jahr wieder stattfinden.