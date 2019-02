Nach EA knickt auch Konami ein. Wie in FIFA 19 wird nun auch in PES 2019 den Verkauf der Ingame-Währung gestrichen.

Konami hat angekündigt, dass es den Verkauf der Ingame-Währung von Pro Evolution Soccer 2019 stoppen wird, zumindest in Belgien. Sobald die notwendigen Vorbereitungen getroffenwurden, werden myClub-Münzen nach und nach von allen Plattformen verschwinden. Die bisher gekauften Münzen können weiterhin verwendet werden, auch werden sie weiterhin als Belohnung im normalen Spielablauf ausgeschüttet. Es wird allerdings nicht mehr möglich sein, Geld dafür auszugeben.

>> EA knickt ein und stoppt Verkauf von FIFA Points, allerdings nur in Belgien

Konami respektiert in einer Stellungnahme die Interpretation der betreffenden Gesetze durch die belgische Regierung und hat sich daher dazu entschlossen, lokale Änderungen vorzunehmen. Damit ist das japanische Unternehmen nur eines von mehreren, das sich der Belgian Gaming Comission fügt, die Lootboxen als eine Form des Glücksspiels einstuft. CS:GO entfernte Lotboxen bereits letzten Sommer, Blizzard strich bezahlte Exemplare ebenfalls aus Overwatch und Heroes of the Storm. Erst kürzlich knickte sogar Electronic Arts mit FIFA Ultimate Team ein.

Es macht nicht den Eindruck, als hätte die BGC direkt in Konamis Entscheidung eingegriffen. Der jüngste Fall von FIFA 19 mit einer Untersuchung EAs, hat diesen Entschluss womöglich angestoßen.