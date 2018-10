Konami bringt mit einem Update neue Inhalte in sein Fußballspiel Pro Evolution Soccer 2019. Erfahrt bei uns, auf was ihr euch freuen dürft.

Das nächste kostenlose Update für Pro Evolution Soccer 2019 verspricht einige neue Inhalte sowie Gameplay-Verbesserungen ins Spiel zu bringen. Nachfolgend sagen wir euch, was drinsteckt.

Zum einen möchte Konami das Spielgeschehen selbst verbessern. So sollen die KI-Gegner variantenreicher angreifen können, die Torhüter besser in Eins-gegen-Eins-Situationen reagieren und Verteidiger ein besseres Stelllungsspiel bekommen. Dazu möchte man die Genauigkeit bei Kopfbällen und besonderen Schüssen verfeinern.

Desweiteren nimmt das Datenpaket Aktualisierungen von über 100 Spielergesichtern vor und auch neue Stadien kommen hinzu: das Stade Louis II der AS Monaco sowie die eFootball.Pro-Arena, in der künftig der Schauplatz für verschiedenste eSport-Wettkämpfe sein wird. Ebenfalls neu sind zwei komplette Ligen, die im Anschluss an das Update zur Verfügung stehen. Sowohl die Chinese Super League als auch die Thai League werden komplett lizenziert hinzugefügt.

Das kostenlose Datenpaket 2.0 für Pro Evolution Soccer 2019 steht ab dem 25. Oktober auf PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam zur Verfügung.