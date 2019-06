Seit 2015 tummelt sich der Indie-Hit Prison Architect mittlerweile auf dem PC, seit 2016 auch auf Konsolen. Nun hat das Spiel einen großen Meilenstein erreicht - und das gilt es mit einem neuen Update zu feiern.

Paradox Interactive und Double Eleven haben allen Grund zum Feiern, denn der Indie-Hit Prison Architect ist weiter absolut auf Erfolgskurs. Wie die beiden Unternehmen nun verkünden konnten, konnte der Titel mittlerweile über vier Millionen Mal seit dem Release auf PC, Konsole und Mobilgeräten an Endabnehmer abgesetzt werden und eine entsprechende Download-Anzahl verzeichnen.

Der Meilenstein wird mit dem Release des neuen Updates "The Clink" gefeiert, das auch den Beginn einer weitergehenden Zusammenarbeit zwischen Paradox Interactive und Double Eleven in Bezug auf das Spiel markiert. In diesem neuen Update werden erweiterte Bewachungs-Features, zusätzliche Kosmetik und viele weitere Verbesserungen, die von der Community gefordert wurden, integriert.

Die Highlights des Updates werden von offizieller Seite wie folgt benannt:

Update aller existierenden Ingame-Objekte für vollständige Rotation.

Neue Tunnelsuchfunktion, die es Wachen erlaubt, auf Toiletten nach versteckten Fluchttunneln zu suchen.

Vier neue Boden- und vier neue Wandtypen, um das Gefängnis weiter anzupassen.

Für schnellere und leichtere Raumkonstruktion wurden "Quick Rooms" zum "Quick Build"-Menü hinzugefügt.

... und mehr!

Weitere Community-Fragen rund um den Titel werden im nachfolgenden Video von Double Eleven beantwortet.