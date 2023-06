Prince of Persia: The Lost Crown

Ihr weint den wirlich ganz alten Tagen von Prince of Persia nach und wünscht euch aber auch nichts sehnlicher als das Remake zu The Sands of Time? Dann könnte der erst kürzlich angekündigte Ableger The Lost Crown genau euer Spiel werden.

Erst letzte Woche verkündete Geoff Keighley beim Summer Game Fest, dass sich mit Prince of Persia: The Lost Crown ein neuer Teil der altehrwürdigen Reihe in der Mache befindet. Dieser wird aber nicht in 3D daherkommen, wie das seit Ewigkeiten in der Entwicklung befindliche Remake von The Sands of Time. Stattdessen scheucht ihr den Prinzen in klassischer Sidescrolling-Manier durch die Gegend. Dabei nutzt das Spiel einige Elemente moderner Metroidvania-Titel und fordert euren Reflexen einiges ab.

Aber immerhin entlehnt sich The Lost Crown doch einer Mechanik des mittlerweile fast schon klassischen Teils von 2003. Das geht aus der Präsentation bei der Ubisoft Forward 2023 hervor. Der neue Prinz Sargon hat nämlich die Macht, die Zeit zurückzudrehen. Kriegt ihr also die Hucke etwas zu voll gehauen, dann spult ihr einfach kurz in die Vergangenheit und schon gewährt euch das Spiel eine zweite Chance. Aber Vorsicht, manche Feinde besitzen diese Fähigkeit ebenfalls. Wie genau das aussehen wird, das wurde nicht genauer gezeigt.

Doch natürlich kommt die Mechanik auch in Rätseln zum Einsatz. Beispielsweise zeigte Ubisoft einen Abschnitt, in dem der Prinz von einer schnell heranrasenden Plattform fast erwischt wird. Er setzt sich aber einfach selbst in der Zeit zurück und entgeht so dem vorzeitigen Ableben.

Auch wenn Ubisoft merklich einiges an Liebe und Mühe in The Lost Crown gelegt hat, scheinen die Fans aktuell nicht so zufrieden zu sein. Nach dem Reveal des neuen Prince of Persia beschwerten sich viele über den Sidescroller-Ansatz. Auch der Hip-Hop-Soundtrack stieß nicht nur auf Gegenliebe. Ab dem 18. Januar 2024 sind wir schlauer, an diesem Tag erscheint Prince of Persia: The Lost Crown für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.