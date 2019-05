Im Rahmen der zweiten Ausgabe von "State of Play" in der vergangenen Nacht wurde bei Sony mit Predator: Hunting Grounds ein neues Spiel in der bekannten Sci-Fi-Franchise angekündigt. Wir verraten euch hier, was euch dabei erwartet.

Das Entwicklerstudio IllFonic werkelt derzeit am neuen Spiel Predator: Hunting Grounds, das in der vergangenen Nacht nun exklusiv für Sonys PlayStation 4 angekündigt wurde. Dabei handelt es sich um einen asymmetrischen Online-Multiplayer-Titel, der im kommenden Jahr 2020 für die Sony-Heimkonsole zu haben sein soll; einen konkreten Release-Termin nannte man zunächst noch nicht.

Im neuesten Spielableger des bekannten Sci-Fi-Franchise kämpft ein Team aus Elite-Soldaten gegen das todbringende Alien Predator, das sich bekanntermaßen auch unsichtbar machen kann. Dabei will das Spiel die unverwechselbare Atmosphäre des bekannten Universums aufgreifen und neu aufleben lassen; hierfür arbeiten IllFonice, Sony PlayStation und Fox eng zusammen.

Die Marke ist seit dem Action-Klassiker aus dem Jahr 1987 zum absoluten Kultobjekt bekommen und hat in der Folgezeit mehrere neue Filme und auch Spielumsetzungen spendiert bekommen. Das Studio, das unter anderem für die Videospiele zu Friday the 13th verantwortlich zeichnet, möchte das Thema nun mit einem neuen Mix aus kooperativem und kompetitiven Gameplay aufgreifen.

Ein Spieler übernimmt dabei die Rolle des Predators mit all seinen Fertigkeiten und dem berüchtigten Plasmacaster, um die anderen Spieler auszuschalten. Diese wiederum formieren ein Söldnerteam und müssen versuchen, paramilitärische Missionen erfolgreich abzuschließen und wichtige Gegenstände zu bergen. Einen ersten Teaser-Clip gibt es anbei für euch; weitere Infos hält der ausführliche Artikel auf dem PlayStation Blog für euch bereit.