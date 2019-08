Power Rangers: Battle for the Grid

Das Beat'em-Up Power Rangers: Battle for the Grid ist bereits für Konsolen erhältlich, jetzt sollen endlich aber auch PC-Gamer einsteigen dürfen.

Während Power Rangers: Battle for the Grid für PS4, Xbox One und Switch bereits seit März dieses Jahres zu haben ist, warten PC-Spieler immer noch auf das Prügelspiel. Das soll sich jetzt aber bald ändern!

Anlässlich der gamescom in Köln wurde nun das bislang pauschal auf Sommer 2019 lautende Release-Zeitfenster konkretisiert und ein Veröffentlichungstermin steht fest. Via Steam soll die PC-Fassung demnach im kommenden Monat ab dem 24. September 2019 zu haben sein.

Das ursprünglich angegebene Zeitfenster wird damit leicht verfehlt, da wir dann bereits im Herbst angekommen sind. Das hat für PC-Gamer aber auch den Vorteile, das alle im Vorfeld versprochenen Features dann auch wirklich bereits direkt auf dem PC an Bord sein werden.

Neben dem Basisspiel wird es auch eine teurere Collector's Edition bei Steam geben, die den Season One Pass sowie exklusive Skins für Lord Drakkon und Kimberly Hart umfasst.