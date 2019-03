Power Rangers: Battle for the Grid

Noch in diesem Monat bekommt ihr die Möglichkeit Power Rangers: Battle for the Grid zu spielen. Die Entwickler haben die Termine für die Konsolenfassungen bekannt gegeben.

Die Entwickler von nWay haben angekündigt, dass Power Rangers: Battle for the Grid noch in diesem Monat für die Konsolen erscheinen wird. In dem teambasierten Kampfspiel könnt ihr sowohl in die Rollen der Power Rangers als auch die Bösewichte aus dem Universum schlüpfen. Darunter befinden sich beispielsweise Goldar, Ranger Slayer, Mastodon Sentry, Kat, Magna Defender, Gia, Jason, Tommy und Lord Drakkon.

Mit einem zusätzlichen Season Pass könnt ihr weitere Kämpfer für das Hauptspiel erhalten und für Vorbesteller gibt es einzigartige Outfits für bestimmte Charaktere. Der Übersicht könnt ihr die speziellen Inhalte der erhältlichen Editionen entnehmen:

Digital Collector’s Edition

Vorbesteller-Bonus: Green Ranger V2 Skin

Digitale Version des Spiels

Season One Pass

Lord Drakkon Evo II Skin

Pink Ranger Skin

Digitale Standard Edition

Vorbesteller-Bonus: Green Ranger V2 Skin

Digitale Version des Spiels

Power Rangers: Battle for the Grid erscheint am 26. März für die Nintendo Switch und Xbox One. Am 28. März folgt die Umsetzung für die PlayStation 4; eine PC-Version erscheint im Sommer 2019.