Zusammen mit Card-Corner, einem der erfolgreichsten Online-Shops für Sammelkarten in Deutschland, bei dem ihr eine Vielzahl günstiger Pokemon Karten kaufen könnt, präsentieren wir euch die aktuell beliebtesten Pokémon Produkte!

Wir befinden uns aktuell in einer extrem spannenden Phase im Pokémon-Sammelkartenspiel. Nachdem einige Zeit eher schwächere Produkte auf den Markt gekommen sind, können sich sowohl eingefleischte Sammler als auch Gelegenheitskäufer in den nächsten Monaten vor fantastischen Produkten kaum retten. In diesem Beitrag stellen wir euch einige dieser Produkte vor und haben an der einen oder anderen Stelle sogar einen kleinen Bonus für euch!

Paradise Dragona: Bereits im April wurde das neue japanische Pokémon-Set "Paradise Dragona" angekündigt, das die Drachen-Pokémon endlich wieder ins Rampenlicht rückt – und das in einem tropischen Flair. In Japan erschien das Set am 13. September 2024, während die Karten bei uns erst mit der November-Erweiterung verfügbar sein werden. Das Set beeindruckt mit einzigartigen Kartendesigns und bietet euch die Chance, neben den beliebten Pokémon Latias, Latios und Kokowei viele weitere spannende Pokémon zu entdecken! Eine vollständige Kartenliste findet ihr auf der Produktseite bei Card-Corner.

Mit dem Code DRAGON erhaltet ihr beim Kauf eines Paradise Dragona Display sogar noch einen Extra-Booster dazu.

Super Electric Breaker: Nach dem tropischen Drachen-Set rückt im nächsten japanischen Set, "Pokémon Super Electric Breaker," die Welt der Elektro-Pokémon ins Rampenlicht! An der Spitze steht – wie könnte es anders sein – Pikachu! Der niedliche Elektro-Nager hat mittlerweile über 210 verschiedene Karten im Pokémon-Sammelkartenspiel, und diese Zahl wird durch Super Electric Breaker weiter steigen. Doch Pikachu ist nicht das einzige Highlight dieses Sets. Neben beeindruckenden Art-Rares erwarten euch kunstvolle Illustrationen von Milotic, Trikephalo und der beliebten Trainerin Jasmin! Fans des Pokémon-Anime dürfen sich besonders über das alternative Artwork von Citro freuen! Eine vollständige Kartenübersicht findet ihr ebenfalls auf der Produktseite bei Card-Corner.

Stürmische Funken bzw. Surging Sparks: Für alle, die mit japanischen Karten weniger anfangen können, gibt es gute Nachrichten! Die besten Karten aus Paradise Dragona und Super Electric Breaker sind ebenfalls auf Deutsch und Englisch erhältlich. Das November-Set 2024, Pokémon Stürmische Funken (engl.: Pokémon Surging Sparks), vereint die beiden japanischen Sets zu einem umfangreichen Highlight! Dadurch erhalten wir in Deutschland ein Set, das sowohl Drachen-Pokémon als auch Pikachu in den Mittelpunkt stellt. Während die japanischen Sets oft nur als Display erhältlich sind, bietet Stürmische Funken (Surging Sparks) eine wesentlich größere Produktvielfalt. Neben Displays gibt es auch die beliebten Top-Trainer-Boxen (engl.: Elite Trainer Boxes), Blister, Sleeved Booster und vieles mehr. Damit ist dieses Set ideal für Sammler und perfekt für alle, die einfach mal wieder ein paar Packs öffnen möchten, ohne von der Fülle an neuen Pokémon überwältigt zu werden.

Mit dem Code STURM bekommt ihr ebenfalls einen extra Booster dazu, wenn ihr mindestens 100€ für Produkte aus Stürmische Funken/Surging Sparks ausgegeben habt. Diesen Betrag deckt ihr beispielsweise schon beim Kauf eines Displays ab!

Doch das ist längst nicht alles! Im Dezember erscheint in Japan das Set Terastal Festival, bei dem Evoli und seine Entwicklungen im Mittelpunkt stehen. Dieses Set verspricht nicht nur wunderschöne, sondern auch besonders wertvolle Karten. Unter dem Namen Prismatic Evolution wird es im Januar 2025 auch auf Deutsch und Englisch erhältlich sein. Außerdem dürfen sich Fans im Frühjahr 2025 auf ein Comeback von Team Rocket im Pokémon-Sammelkartenspiel freuen. Ein Fest für alle Pokémon-Fans – bleibt gespannt!

Egal welches Set oder welche Produkte rauskommen, bei Card-Corner könnt ihr immer die neuesten und begehrtesten Pokemon Karten kaufen. Schaut da also gerne mal rein!