Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle bringen das klassische Spielgefühl von anno dazumal zurück. Trotzdem scheiden sich die Geister an dem originalgetreuen Remaster. Was müsste ein Pokémon-Spiel also mitbringen, um restlos alle zufriedenzustellen? Die Lösung liegt in der Vergangenheit! Wir haben zehn frühere Features ­und mögliche Verbesserungen ausgelotet, die für das ultimative Pokémon zurückkehren müssten.

Platz 10: Sinnvolle Nebenaufgaben

Im Kern besteht jedes Pokémon-Spiel aus der Reise, alle acht Arena-Orden zu sammeln, um schließlich zum Champ der Liga zu avancieren. Obendrein will auch noch der Pokédex befüllt werden. Kämpfe nehmen den größten Teil der Zeit ein. Um die Eintönigkeit zu durchbrechen, gibt es in den meisten Spielen alternative Beschäftigungen. Besonders strahlen hier die dritte und vierte Generation. Wettbewerbe laufen zwar ähnlich ab wie Kämpfe, verlangen jedoch Vorbereitung und die gezielte Auswahl von Attacken ab, um die Jury zu beeindrucken. Der Untergrund hingegen bietet ein riesiges Areal zum Erkunden, Dekorieren von Geheimbasen und Suchen seltener Items mittels eines Minispiels. Auf besonders emsige Forscher wartet sogar das sehr rare Pokémon Kryppuk.

Den Nebenbeschäftigungen jüngerer Ableger fehlt in der Regel diese Tiefe oder sie lassen sich abermals auf Kämpfe einköcheln. Wenn der Pokémon-Sucher aus Sonne und Mond nur als sehr abgespeckte Version von Pokémon Snap ohne echte Belohnung in Erinnerung bleibt oder das Curry-Kochen in Schwert und Schild lediglich der Befüllung einer weiteren Enzyklopädie dient, ohne beispielsweise temporäre Buffs bei Pokémon auszulösen, dann sollte ihre Sinnhaftigkeit überdacht werden. Spieler erwarten für ihre investierte Zeit mehr als eine bedeutungslose Zahl auf dem Bildschirm. Etwas Kontext eingestreut verfliegt auch schon der Beigeschmack von Pflichterfüllung. Beste Voraussetzungen für Zerstreuung mit Sinn und Tiefe.