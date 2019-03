Pokémon Schild und Pokémon Schwert könnten die ersten Spiele seit dem Game Boy Color sein, in denen ihr zwei Regionen besuchen könnt.

In Pokémon Goldene und Silberne Edition für den Game Boy Color war es zum ersten und zum einzigen Mal in der Reihe möglich, gleich zwei Regionen zu besuchen. Neben Johto, in dem das Spiel hautsächlich ablief, konnte nach Abschluss der Pokémon-Liga auch Kanto, die Region aus dem ersten Spiel bereist und ihre Arenaleiter herausgefordert werden. Fans der Reihe glauben nun, dass dieses herbeigesehnte Feature in den kommenden Editionen Schild und Schwert wieder passieren könnte.

Die Spekulationen fußen auf Bezüge zur realen Welt, aber auch einige Hinweise im Spiel. Demanch soll Kalos, die auf Frankreich basierende Region aus Pokémon X und Y neben der neuen Galar-Region besuchbar sein. Letztere hat sich England zum Vorbild genommen. Die realen Pendants beider Länder sind es, die Fans zu dieser Vermutung anregen. Die Beziehung zwischen England und Frankreich ist historisch recht kompliziert: Allianzen, Eroberungen und nicht zuletzt Kriege. Aus X und Y ist bekannt, dass 3.000 Jahre vor der Handlung ein verheerender Krieg stattfand, in dessen Rahmen die Ultimative Waffe geschaffen wurde. Nun wird vermutet, dass dieser Krieg das Pendant zur gemeinsamen Vergangenheit zwischen Frankreich (Kalos) und Großbritannien (Galar) ist.

Melmetal, ein erst vor kurzem enthülltes Pokémon, soll zu dieser Zeit das erste Mal gesehen worden sein. Es wird davon ausgegangen, dass die zeitliche Nähe kein Zufall ist. Darüber hinaus gibt es in Pokémon X / Y beziehungsweise Schild / Schwert ähnliche Höhlenstrukturen, die aufgrund der darin erkennbaren Schienen miteinander verbunden sein könnten. In den 3DS-Spielen führte eine Strecke ins Nirgendwo, gut möglich also, dass es ein Verbindungstunnel nach Galar ist.

Könnt ihr euch eine Verbindung beider Regionen vorstellen oder haltet ihr das ganze Konstrukt für unwahrscheinlich?