In wenigen Wochen erscheint Pokémon Schwert / Schild für die Switch, doch zuletzt gab es um die Online-Funktionen des vermeintlichen Blockbusters etwas Verwirrung. Eine Formulierung legte nahe, dass der kostenpflichtige Online-Dienst Switch Online nicht zwangsläufig nötig sein wird. Nintendo hat die Verwirrung nun aufgelöst.

Wer Online-Funktionen in Switch-Titeln nutzen möchte, der ist gemeinhin auf das kostenpflichtige Abonnement von Switch Online angewiesen; insoweit funktioniert Nintendos Online-Service auch so, wie beispielsweise PlayStation Plus oder Xbox Live Gold. Ein Produkteintrag zu Pokémon Schwert / Schild sorgte diesbezüglich aber zuletzt für Verwirrung. Werden künftig Online-Funktionen auch ohne entsprechendes Abo zugänglich sein?

Zum kommenden Pokémon-Titel, welcher Mitte November erscheint, hieß es diesbezüglich, dass es "eine In-Game-Kaufoption für Nutzer gibt, die keine Mitgliedschaft besitzen". Von etlichen Fans wurde das so interpretiert, dass Pokémon Schwert / Schild durch eine andere Bezahlmethode ohne vollwertiges Switch-Online-Abo ebenfalls mit Online-Funktionen ausgestattet wird.

Diese Auslegung hat Nintendo nun in einer Klarstellung verneint. Ein Sprecher der US-Niederlassung führte nun aus, dass mit der Formulierung die Möglichkeit gemeint ist, Switch Online direkt aus dem neuen Pokémon heraus zu abonnieren, solltet ihr noch kein kostenpflichtiges Abo besitzen. Um Zugang zu den Online-Features des Titels zu erlangen wird aber weiterhin Switch Online möglich sein; gleichzeitig handelt es sich dabei auch um den ausschließlichen Zugangsweg.

Pokémon Schwert / Schild erscheint am 15. November 2019 exklusiv für die Switch.