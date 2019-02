Pokémon Schwert und Pokémon Schild heißen die neuen Spiele der 8. Generation für die Switch. Hier sind alle Infos, die wir bisher kennen.

Nintendo hat während der Pokémon-Direct erwartungsgemäß die kommenden Spiele der 8. Generation enthüllt. Pokémon Schwert und Pokémon Schild unterscheiden sich grafisch deutlich von Let's Go Evoli! und Let's Go Pikachu! Handlungsort ist die vertikal langgestreckte Galar-Region, die an England erinnert. Industrielles Design, verschlafene Dörfer, Großstädte und verschneite Berge wurden bereits im ersten Trailer gezeigt.

Am brennendsten dürften euch natürlich die neuen Starter-Pokémon interessieren. Bei ihnen handelt es sich um den Pflanzen-Affen Chimpep, den Feuer-Hasen Hopplo und die Wasser-Echse Memmeon. Ob sie Zweittypen besitzen und wie sie sich entwickeln ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Auch die legendären Pokémon der jeweiligen Edition wurden noch nicht enthüllt. Auch das Logo lässt noch keine Rückschlüsse auf deren Design zu. Es handelt sich dabei um ein Schwert mit einem Wolfskopf am Griff und einen Schild mit Wolfskopf am oberen Ende.

Pokémon Schwert / Schild - Announcement Trailer Mit Pokémon Schwert / Schild hat Nintendo heute den nächsten Hauptteil der Pokémon-Reihe für die Switch angekündigt.

Einen genauen Termin für Pokémon Schwert und Pokémon Schild gab es indes immer noch nicht. Nintendo hält allerdings am Veröffentlichungszeitraum "Ende 2019" fest. Für gewöhnlich erscheinen Pokémon-Spiele im November. Seht euch den Trailer am besten selbst an!