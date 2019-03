Mögliche Leaks zeigen die beiden Entwicklungsstufen der neuen Starter aus Pokémon Schwert und Pokémon Schild. Und die sind alles andere als gelungen. Doch es gibt eines, was für und gegen die Zeichnungen spricht.

Bis auf die neuen Starter und Metan und seine Entwicklung Melmetal sind bisher keine Pokémon der neuen Spiele Schwert und Schild bekannt. Insofern sind die Spekulationen, in welche Richtung sich die ersten Pokémon, die man zu Beginn seines Abenteuers erhält, wild. Nun sind auf 4chan mehrere Bilder aufgetaucht, die authentische, mögliche Entwicklungen von Chimpep, Memmeon und Hopplo zeigen.

Demnach entwickelt sich Memmeon über ein Chamäleon, das seinen eingerollten Schwanz als Schild benutzt und letztlich in eine Art Loch-Ness-Monster-Ritter wird und dabei den Stahl-Typ hinzugewinnt. Hopplo entwickelt sich in einen größeren Hasen mit an Shakespeare angelehnten Kleidungselementen und ebenfalls Ritter-Anleihen. Chimpep ist besonders grausig, da es sich über eine annehmbare zweite Stufe in - ebenfalls einen Ritter mit Stock-Schwert und Beatles-Schlaghosen entwickelt.

Auffällig ist allerdings, dass die Entwicklungsreihen in sich sehr inkonsistent wirken und kein klarer Verlauf erkennbar ist. Auch werden Konzepte der ersten Entwicklung für die letzte Stufe wieder verworfen. Darüber hinaus scheinen sie auf die bisherigen Fan-Theorien über die Starter maßgeschneidert zu sein. Einige Beobachter stellen zwischen den neuen Leaks und Leaks aus dem Jahr 2016 zu Pokémon Sonne und Mond stilistische Ähnlichkeiten fest. Sie scheinen vom selben Künstler zu stammen. Da sich diese damals als nicht echt herausstellten, wird vermutet, dass auch die neuen Pokémon Fakes sind. Auch damals stammten die Bilder von 4chan.

Ob echt oder Fake, Fans sind alles andere als begeistert über die Entwicklungen. Sie sprechen von "Ungeheuern" und "Brechreiz". Was meint ihr? Gefallen euch die möglichen Leaks und hofft ihr, dass sie echt sind? Oder betet ihr bereits, dass da jemand einfach nur gut zeichnen konnte?