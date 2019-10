Ab 15 Uhr könnt ihr euch 24 Stunden lang einen direkten Eindruck von der Galar-Region aus Pokémon Schwert und Schild verschaffen.

The Pokémon Company hat auf Twitch einen angekündigten 24-Stunden-Stream gestartet. Dabei handelt es sich um "Live-Aufnahmen aus einem leuchtenden Wald in der Galar-Region aus Pokémon Schwert und Pokémon Schild. seit 15 Uhr könnt ihr betrachten, wie zu großen Teilen nichts passiert.

Bislang ließ sich ein Pikachu blicken, das kurz auf die Kamera zulief, bevor es sich davonmachte. Auch eine kleine Gruppe Bubungus betrat für einen Augenblick die gezeigte Lichtung voller leuchtender Pilze. Fans vermuten, dass der Stream genutzt wird, neue Pokémon zu enthüllen, möglicherweise sogar ein neues legendäres Taschenmonster.

Im Chat unterdessen wird gerätselt, was alles in den nächsten 24 Stunden passieren wird. Manche scherzen ob des weitgehen unspektakulären Bildes, dass so ein Wald aussehen muss, nachdem große Teile des PokéDex gestrichen wurden. Damit spielen sie auf den Umstand an, dass Pokémon Schwert und Schild die ersten Pokémon-Spiele sein werden, in denen ihr nicht sämtliche Pokémon sammeln könnt. Stattdessen trifft Entwickler Game Freak eine Auswahl aus den weit über 800 Kreaturen. Den Stream könnt ihr selbst verfolgen.

