Release-Termin per Promo-Kalender geleakt?

Pokémon-Fans warten sicherlich sehnsüchtig auf die nächsten Hauptteile der Reihe, namentlich Pokémon Schwert / Schild für die Switch. Einen Release-Termin nannte Nintendo noch nicht, doch möglicherweise wurde dieser nun geleakt.

Ein neuer Leak könnte nun den vermeintlichen Release-Termin von Pokémon Schwert / Schild weitestgehend zementiert haben, zumindest wenn sich dieser als wahr herausstellen sollte. Via Reddit ist nun nämlich der mutmaßliche Fahrplan aufgetaucht, wann es jeweils neue Infos zu dem Spiel im Vorfeld der Veröffentlichung bis hin zum Release geben soll.

Ob sich der Leak als korrekt herausstellt, könnten wir demnach bereits in Bälde erfahren, denn laut dem Marketing-Plan soll die Verpackung des neuen Switch-Spiels in einer kommenden Ausgabe des Corocoro-Magazins am 15. Mai 2019 vorgestellt werden. Im Übrigen sind diverse Panels, unter anderem auf mehreren Ausgaben der Comic-Con sowie auf der Tokyo Game Show anberaumt.

Und wann soll das Spiel nun schlussendlich erscheinen? Laut dem Leak ist es im Zeitfenster 15. November bis 20. November soweit. Dieses umfasst sowohl einen Dienstag als auch einen Freitag, also die klassischen Tage, an denen Videospiele veröffentlicht werden. Den kompletten vermeintlichen Zeitplan könnt ihr euch im englischsprachigen Original anbei zu Gemüte führen. Ungeachtet dessen gibt es bei Reddit auch Gerüchte, wonach es am 10. Mai 2019 einen neuen Trailer zum Titel geben könnte.

May 15: Corocoro reveal of the box art

June 27 – A panel at Salt Lake City Comic Con

July 10 – Gen 8 Funko Pops

July 20 – A panel at San Diego Comic Con

August 29 – Panel at a PAX

September 12 to 14 – Tokyo Game Show

September 15 – More reveals from Corocoro magazine

October 4 – New York Comic Con and a promotional tour

October 11 – More promotional tours, one in Europe and the other in one of the Americas

October 12 – Panel at PAX Australia and an Australian promotional tour

November 2 – Nintendo and Game Freak event at EGX Berlin

November 15 to 20 – Pokemon Sword and Shield‘s Release Date