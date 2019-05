Für Pokémon-Fans brechen offenbar rosige Zeiten an: Neben der heute bereits angekündigten Nintendo Direct zum Switch-Titel Pokémon Schild / Schwert wurde jetzt auch noch eine weitere Pressekonferenz bestätigt. Die Ankündigung eines weiteren Spiels erscheint greifbar nahe.

Im Laufe des heutigen Tages hatte Nintendo eine Direct-Konferenz im Vorfeld der E3 angekündigt. In der 15-minütigen neuen Ausgabe des Videoformats sollen neue Details zum neuen Hauptteil der Reihe namens Pokémon Schild / Schwert für die Switch bekannt gegeben werden. Noch früher geht aber eine nun ebenfalls bestätigte, weitere Pressekonferenz über die Bühne.

So hat The Pokémon Company selbst nun ein spezielles Event angekündigt, das bereits am morgigen Dienstag, den 28. Mai 2019 über die Bühne gehen soll. Im japanischen Tokio will man dabei "eine Anzahl von Themen, die für Pokémon-Fans von Interesse sind" ansprechen. Es handelt sich dabei also explizit um ein weiteres Event neben der Direct-Konferenz zum Switch-Ableger.

>> Pokémon Schwert / Schild: Alles was wir (nicht) wissen

Dass der neue Switch-Teil am morgigen Dienstag eine Rolle spielen wird, ist daher eher unwahrscheinlich. Möglich ist die Ankündigung eines weiteren Spiels, wobei Mobile-Entwickler DeNA (Super Mario Run, Animal Crossing: Pocket Camp) bestätigt hat, an einem weiteren iOS- und Android-Titel des Franchise zu arbeiten. In der Vergangenheit wurden solche Events von The Pokémon Company unter anderem für Auftritte von Pokémon: Let's Go! genutzt, aber auch für Pokémon GO oder Pokémon Quest. Es bleibt also spannend, insbesondere da ja mehrere Themen angeschnitten werden sollen.

Wer live dabei sein möchte, kann die Pressekonferenz per Livestream auf YouTube und Twitch verfolgen. Aufgrund der Zeitverschiebung fällt der Startschuss bei uns jedoch erst am 29. Mai 2019 um 03:00 Uhr nachts.