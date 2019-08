Neue Infos zu Pokémon Schwert und Schild. Noch diese Woche erfahren wir mehr zum Spiel. Was erwartet uns außer neuen Pokémon?

Während der Hype in der Pokémon-Community aufgrund der kommenden Spiele Schwert und Schild seit der vergangenen E3 im Keller ist, wurde ein neues Infopaket zu den beiden Switch-Spielen für Mittwoch, den 7. August angekündigt. Um 15 Uhr wird The Pokémon Company höchstwahrscheinlich einen neuen Trailer veröffentlichen. Was darin zu sehen sein wird? Unter Garantie neue Einblicke in unterschiedliche Gebiete der Galar-Region und eine Reihe neuer Pokémon. Wer also nicht wie im Fall von Sonne und Mond bereits das komplette Spiel vorab sehen möchte, sollte übermorgen seine Social-Media-Kanäle meiden.

>> Pokémon Schwert und Schild: Kahlschlag im Pokédex - ein Shitstorm tobt

Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass einige neue Gigantamax-Formen präsentiert werden. Dabei wächst das entsprechende Pokémon nicht nur auf die Größe eines Hauses an, sondern ändert auch sein Aussehen. Im letzten Trailer wurde unter anderem das Feen-Pokémon Pokusan enthüllt, das sich per Gigantamaximierung in eine riesige Torte verwandelt.

Fans hoffen unterdessen, dass ihr laut geäußertes Feedback nicht auf taube Ohren stößt. Nach der E3 2019 hatte eine Äußerung von Junichi Masuda, künftig werde es nie wieder möglich sein, alle Pokémon in einem Spiel zu erhalten, zu großem Unmut geführt. Dadurch ausgelöst, wurden viele weitere Aspekte von Schwert und Schild sowie Entscheidungen von Entwickler Game Freak in Frage gestellt. Vor allem wird werden die stark veraltete Grafik und der Wegfall von Mega-Entwicklungen und Z-Atttacken kritisiert.