Ein Modder hat es sich zur Aufgabe gemacht, die rund 500 fehlenden Pokémon in Schwert und Schild aus eigener Kraft in das Spiel einzufügen.

Pokémon Schwert und Schild sind gerade einmal drei Tage erhältlich, schon machen sich die ersten Modder an die Arbeit, die fehlenden, aus dem Spiel gestrichenen Pokémon, auf eigene Faust in das Spiel zu programmieren - natürlich vollkommen inoffiziell. Den ersten Schritt dazu hat der Twitter-Nutzer @SciresM unternommen. Das Fossil-Pokémon Amoroso, das eigentlich nicht im Pokédex von Galar verzeichnet ist, macht den Anfang. Dabei wurde lediglich das Modell des Pokémons aus Let's Go Pikachu / Evoli kopiert.

Er veröffentlichte zu Demonstrationszwecken ein Video und erläutert sein Vorgehen. Dafür wurde das Hunde-Pokémon Voldi bearbeitet. Dadurch wurde Letzteres aber nicht ersetzt, sondern mit seiner eigenen ID in Schwert und Schild eingefügt. @SciresM, der eigentlich Michael heißt, gibt an, dass es ihn gerade einmal eine Stunde abverlangte, Amoroso so weit zu integrieren, wie es im Video zu sehen ist. Allerdings sei noch etwas Feinschliff an den Animationen notwendig, da den Let's-Go-Modellen einige Animationen fehlen, die neu in Schwert und Schild sind, unter anderem für die Dynamaximierung.

"Sinn und Zweck des ganzen war es hauptsächlich zu demonstrieren, dass es möglich ist, Modelle / Animationen hinzuzufügen, um weitere Arbeiten am Nationalen Dex zu legitimieren."

Erwähnenswert ist, dass diese Methode sich nicht so einfach auf viele andere Pokémon anwenden lässt, möglicherweise ist es nicht ganz so einfach, die Modelle aus 3DS-Spielen so einfach zu kopieren, wenngleich sie schon seit X und Y komplex genug designt wurden, um für kommende Spiele verwendet werden zu ikönnen.