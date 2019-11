Für Nintendo ist Pokémon Schwert / Schild der wichtigste Titel im diesjährigen Weihnachtsgeschäft, doch der Start hätte wohl schon im Vorfeld etwas besser laufen können. Das eigentlich geplante große Launch-Event wurde nun nämlich kurzfristig abgeblasen.

Switch-Spieler müssen sich nur noch wenige Tage gedulden, bis sich das neue Pokémon Schwert / Schild von Game Freak am 15. November in Händen halten und im neuen Hauptteil der Erfolgsreihe loslegen können. Allerdings dürften sich der Entwickler und Nintendo den Start etwas anders vorgestellt haben, denn das begleitende große Launch-Event wurde nun kurzerhand eingestampft.

Die Veranstaltung hätte am Sunshine City Fountain Square in Ikebukuro, Tokio in Japan stattfinden sollen - also gerade in dem Land, in dem Pokémon noch einmal einen ganz besonderen Status genießt. Doch wer einen Besuch dort geplant hatte, kann sich für das Wochenende nun Anderes vornehmen.

Nur wenige Tage vor dem Startschuss für das Switch-Exklusivspiel hat Game Freak besagtes Event abgeblasen. Hintergrund: Es gab offenbar Probleme bei der Durchführung; konkreter wurde man diesbezüglich allerdings nicht. Ansonsten heißt es in dem Statement nur: "Wir möchten uns für die Unannehmlichkeiten bei unseren Kunden, die einen Besuch geplant oder in Betracht gezogen haben, entschuldigen."

Ob Game Freak schlussendlich auch nur harsche Kritik auf dem Event fürchtete, weil es kein lokales Pokédex mehr gibt, ist nicht bekannt. Im Netz wird dieses Thema jedenfalls heiß diskutiert und sorgte für viel Unmut bei den Serien-Fans.