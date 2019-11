Ab nächsten Monat könnt ihr euch in Pokémon Schwert und Schild ein Gigadynamax Relaxo schnappen. Hier erfahrt ihr alle Details.

Wie die Pokémon Company angekündigt hat könnt ihr ab dem 4. Dezember in Dyna-Raids Gigadynamax Relaxo herausfordern und mit etwas Glück fangen. Dabei wird Relaxo nicht einfach nur größer, ihm wächst sogar ein ganzer Park inklusive üppiger Vegetation auf dem gut genährten Bauch. Bis Anfang Januar (5.1.) habt ihr die Chance, euch diese Sonderform des Pokémons zu schnappen.

Damit Gigadynamax Relaxo in den Pokémon-Nestern auftauchen kann, müsst ihr eure Switch mit dem Internet verbinden. So kann die Konsole den Zeitplan seltener Begegnungen in Raids abrufen. Nur in diesen Raids gefangene Exemplare können die spezielle Verwandlung durchführen. Ein gewöhliches Relaxo wird lediglich dynamaximiert.

Bei seiner Gigadynamaximierung kann es die Attacke Giga-Recycling einsetzen, die nicht nur Schaden verursacht, sondern bereits von Relaxo und anderen Pokémon verbrauchte Beeren wiederherstellt, was sich im Kampf als recht nützlich erweisen kann.