Endlich: Nintendo kündigt neue Spiele an!

Die zahlreichen Andeutungen haben sich bewahrheitet: Nintendo zeigt uns die neuen Pokémon-Spiele für die Switch!

In den letzten Wochen gab es viele Andeutungen seitens Nintendo, dass es heute oder morgen eine Ankündigung der neuen Pokémon-Spiele für die Switch geben wird. Nun hat Big-N Klartext angesprochen und eine eigene Direct-Präsentation am morgigen Mittwoch um 15 Uhr angekündigt. Sieben Minuten lang wird es ausschließlich um die Taschenmonster gehen. Und die Chancen stehen mehr als gut, dass es sich dabei um die achte Generation handeln wird. Mehr hat Nintendo freilich noch nicht verraten. Ihr solltet morgen also unbedingt zur Übertragung einschalten.

Bereits vor fast zwei Wochen hatte Junichi Masuda von Game Freak, der für seine Andeutungen auf Twitter bekannt ist, einen Tweet mit einem Screenshot aus Pokémon Go abgesetzt. Darin fanden sich einige Hinweise, die nicht nur auf das Datum der Ankündigung hindeuteten, sondern auch, was das Thema der kommenden Spiele sein könnte.

Darüber hinaus wurden seit Tagen auf den sozialen Kanälen der Pokémon Company Videos veröffentlicht, die die bisherigen Regionen der Reihe als Urlaubsziele präsentierten und den Eindruck hinterließen, es würde nach Alola die nächste Region enthüllt werden. Morgen werden wir sehr viel schlauer sein. Starter, neue Features und natürlich Pokémon. Wir halten euch auf dem Laufenden!