Unsere Pokémon Schwert / Schild Tipps helfen, wenn ihr Unmengen Geld verdienen, leicht perfekte Pokémon züchten und jeden Dyna-Raid gewinnen wollt.

Pokémon Schwert / Schild Guide: Tipps& Tricks

Tipps für und gegen Dynamax-Pokémon

Im Rahmen der Story von Pokémon Schwert und Schild werdet ihr hauptsächlich in Arenen und in Dyna-Raids gegen dynamaximierte Pokémon kämpfen und selbst gigantische Pokémon einsetzen können.

Ähnlich wie bei der Mega-Entwicklung und der Z-Attacke erhöhen sich dabei die Werte eures Begleiters. Attacken werden zu Typ angepassten Dyna-Attacken. Da die Verwandlung nur drei Runden lang anhält, solltet ihr euch überlegen, wann ihr sie einsetzt, um nicht ins Hintertreffen zu geraten. Aber keine Sorge, selbst ein Dynamax-Pokémon ist mit einem normalen relativ einfach zu besiegen.

Das Timing könnt ihr in Arena- und Ligakämpfen ganz einfach anpassen: Euer Gegner wird stets sein letztes Pokémon zu Hochhausgröße anschwellen lassen. Das ist der Zeitpunkt, an dem ihr das ebenfalls tun solltet. Seht euch durch einen Druck auf “Y” die Effekte der Dyna-Attacken an. Manche von ihnen beschwören beispielsweise ein Gras- oder Elektrofeld, wodurch ihr euch einen Vorteil verschaffen könnt.

Sofern es eurem Pokémon in diesem Zustand an Widerstandskraft fehlen, füttert es mit Dynamax-Bonbons. Diese erhaltet gelegentlich nach erfolgreich abgeschlossenen Dyna-Raids. Sie erhöhen die KP-Anzahl des Pokémons im dynamaximierten Zustand dauerhaft.

Dyna-Raids

Überall in der Naturzone sind Nester verstreut, doch nicht an allen sind jederzeit Dyna-Raids verfügbar. Das erkennt ihr daran, ob ein von weitem gut sichtbarer roter Lichtstrahl aus der Öffnung dringt. Aber auch leere Nester bringen Vorteile. Fahrt sie an, um eine geringe Menge Watt zu erhalten, eine Währung, die ihr vornehmlich in der Naturzone bei verschiedenen Händlern verwenden könnt. Nester mit Pokémon bringen eine deutlich höhere Summe. Seht ihr einen pinken Lichtstrahl den ein Sturm umgibt, wartet dort ein besonders starkes Pokémon auf euch.

Leere Nester könnt ihr allerdings reaktivieren, sofern ihr einen Wunschstern in sie hineinwerft. Welches Pokémon auftaucht, hängt von Ort und Wetter ab. Vor dem Kampf seht ihr die Silhouette der Pixelversion des Gegners, die ihr identifizieren solltet. Das ist eure Chance, das Pokémon zu wechseln, da ihr es im Kampf nicht austauschen dürft und sicher nicht mit Typnachteil dastehen wollt. In Dyna-Raids mit Freunden kann nur ein Spieler sein Pokémon dynamaximieren. Ihr müsst euch also absprechen, wer dadurch den größten Vorteil hat.

Das kann vor allem dann sinnvoll sein, wenn der Gegner Schilde generiert. Normale Pokémon entfernen nur einen Teilschild, Dyna-Attacken gleich mehrere. Allerdings kann es auch sinnvoll sein, erst hinterher zu dynamaximieren, um die drei Runden nicht nur an den Schild zu verschwenden.

Von Zeit zu Zeit wird eine Meldung über die Stärke des Sturms am Himmel angezeigt. Das ist ein wertvoller Hinweis darauf, wie viel Zeit euch noch bleibt, den Kampf für euch zu entscheiden. Je stärker der Sturm ist, desto näher seid ihr daran, aus dem Nest geschleudert zu werden, womit der Raid als gescheitert gilt.

