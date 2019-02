Seht euch hier die Präsentation um 15 Uhr an

Um 15 Uhr läuft die Pokémon Direct an, die voraussichtlich die 8. Generation ankündigen wird. Hier könnt ihr den Stream live verfolgen.

Heute um 15 Uhr wird Nintendo eine eigene Pokémon Direct ausstrahlen. Gestern kündigte das Unternehmen an, sieben Minuten lang, große Neuigkeiten aus dem Franchise zu enthüllen. Dabei wurde aber nicht explizit gesagt, dass es sich (ausschließlich) um die Spiele der 8. Generation handeln wird. Der einzige mögliche Hinweis, den wir haben ist, dass auf dem Ankündigungsbild drei Pokébälle zu sehen sind. Naheliegend wäre, dass sie stellvertretend für die drei Starter-Pokémon stehen, aus denen zu Beginn des Spiels gewählt werden kann.

Eine andere Möglichkeit ist, dass drei Spiele angekündigt werden, möglicherweise also auch kleinere Titel wie Pokémon Rumble oder ähnliches. Was auch immer es wird, in etwas mehr als einer Stunde wissen wir mehr. Den Stream könnt ihr live, hier um 15 Uhr verfolgen. Im Anschluss erhaltet ihr auf unserer Website natürlich einen ausführlichen Überblick über alle Ankündigungen der Pokémon Direct.