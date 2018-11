Das Design des speziellen Pokéball Plus Controllers für Pokémon: Let's Go, Pikachu! / Evoli! sorgt für Aufruhr in der Spielergemeinde - vor allem bei Haustierbesitzern.

Das kürzlich erschienene Pokémon: Let's Go, Pikachu! / Evoli! sorgt derzeit für ein wenig Aufruhr bei Hundebesitzern. Für den Titel auf der Nintendo Switch ist ein spezieller Pokéball Plus Controller erhältlich, dessen Kombination aus Ball und Sound von den Haustieren als Spielzeug angesehen wird. Als Fan von Pokémon ist der Pokéball Plus in der Tat auch ein Spielzeug, da ihr darin beispielsweise ein digitales Pokémon lagern und mit an die frische Luft nehmen könnt. Hier erhaltet ihr dann sogar etwas Feedback und jeder Besitzer des speziellen Controllers bekommt außerdem das legendäre Mew geschenkt.

Im Internet teilen Spieler derzeit Fotos von ihren Haustieren, darunter größtenteils Hunde sowie Katzen, die den Ball mit einem Spielzeug verwechseln. Neben der Form spielt aber auch die Nutzung eine wichtige Rolle, da man zum Fangen von Pokémon im Spiel eine Wurfbewegung durchführen muss. Für die Sicherheit sorgt hier eine Schlaufe am Arm. Die Hunde denken entsprechend, dass Frauchen oder Herrchen mit ihnen Fangen spielen möchten. Dies hat zur Folge, dass einige Controller bereits das Zeitliche gesegnet haben, da sie von den flauschigen Gefährten zerkaut wurden. Auf den Arm nehmen lassen sich die Tiere also definitiv nicht, auch wenn es am Ende ungewollt ist.

Die Entwickler von Game Freak haben wahrscheinlich gar nicht an dieses Problem gedacht, da die Qualitätskontrolle mit Sicherheit keine Haustiere bei einem Produkttest mit einbezieht. Solltet ihr aber Besitzer von Pokémon: Let's Go, Pikachu! / Evoli! inklusive des Pokéball Plus Controllers sein sowie einem Haustier sein, dann stellt bitte sicher, dass ihr diesem eure Aufmerksamkeit schenkt und euch nicht nur um die virtuellen Begleiter kümmert.