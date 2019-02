Auf der E3 2017 hatte Game Freak bestätigt, an einem neuen Teil der Hauptreihe von Pokémon für die Switch zu arbeiten, die offizielle Vorstellung des Spiels steht bislang aber aus. Das könnte sich womöglich aber schon bald ändern.

Steht ein neuer Teil der Pokémon-RPG-Hauptreihe für die Switch endlich vor der Vorstellung? Die Anzeichen dafür scheinen sich aktuell zumindest zu verdichten, dass das Gen-8-Pokémon-Spiel nun im Februar endlich gezeigt werden könnte.

Seit einigen Tagen gibt es Gerüchte um eine Direct-Konferenz, die seitens Nintendo am 13. Februar 2019 abgehalten werden soll. Die offizielle Bestätigung steht aktuell weiterhin noch aus, doch das Event wäre der geeignete Ort, um ein neues Pokémon-Hauptspiel ausgiebig zu präsentieren.

Zwar verkauft sich die Switch grundsätzlich weiter sehr gut, die internen Erwartungen hat Nintendo mit der Plattform im vergangenen Jahr jedoch verpasst. Die Japaner sind damit gewissermaßen etwas in der Pflicht, für neuen Schwung zu sorgen - und was wäre da besser geeignet als ein neues Pokémon?

Dazu passt, dass Nintendo New York anlässlich des Pokémon Day am 27. Februar spezielle Events offiziell angekündigt hat. Diese finden im Zeitraum vom 27. Februar bis zum 03. März in der US-Metropole statt und bieten verschiedene Aktivitäten, unter anderem auch zum Sammelkartenspiel. Für Spieler ist jedoch interessanter, dass es auch Q&A Sessions im Rahmen von neuen Ausgaben von Nintendo Treehouse geben soll. Die Treehouse-Events wiederum werden seitens Nintendo dazu genutzt, neu vorgestellte Titel ausführlicher zu präsentieren; diese kennt ihr daher vor allen Dingen wohl aus der Zeit der großen Branchenmesse E3.

Dass es schlussendlich alles so kommt, ist damit aber natürlich noch nicht sicher, denn wie gesagt: selbst eine offizielle Ankündigung der Direct-Konferenz steht zunächst noch aus. Ansonsten würde die zeitliche Planung im Kontext des Pokémon Day aber nur zu gut passen.

Im vergangenen Jahr hatte Nintendo mit Pokémon: Let's Go, Pikachu! / Evoli! bereits ein Spin-Off der Reihe für die Switch veröffentlicht.