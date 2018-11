Pokémon: Let's Go, Pikachu! / Evoli!

Seit einigen Tagen ist das neue Pokémon: Let's Go, Pickachu! / Evoli! für die Switch von Nintendo erhältlich. Der neue Hauptteil der erfolgreichen Reihe hat dabei einen gelungenen Start hingelegt.

Die Pokémon-Reihe zählt seit jeher zu den verkaufsträchtigsten Spielemarken, und das nicht erst seit dem Umsatztreiber Pokémon GO auf Mobile-Plattformen. Mit Pokémon: Let's Go, Pikachu! / Evoli! ist nun in der vergangenen Woche endlich auch der erste Hauptteil des Franchise für die Switch erschienen - und ist dort auch prompt äußerst erfolgreich.

So bestätigte The Pokémon Company nun offiziell, dass sich der neue Teil der Reihe bereits über drei Millionen Mal innerhalb der ersten Woche seit dem Release verkaufen ließ. Die Zahl ist nicht nur gemessen am Verbreitungsgrad der Switch für den kurzen Zeitraum beachtlich, sondern reicht zudem auch für einen nennenswerten Rekord aus.

Die beiden Ableger Pikachu! und Evoli! gemeinsam sorgen dafür, dass der Pokémon-Titel auf der Switch in Sachen Verkaufszahlen in der Erstverkaufswoche einen neuen Rekord aufgestellt hat. Damit lässt das Spiel das schon extrem erfolgreiche und gelungene Super Mario Odyssey von Nintendo selbst hinter sich und löst dieses auf Platz 1 in der Kategorie ab.

Unseren aktuellen Pokémon: Let's Go, Pikachu! / Evoli! Testbericht könnt ihr bei Interesse hier noch einmal nachlesen. Anbei findet ihr außerdem den neuen Accolades-Trailer zum Spiel mit weiteren Pressestimmen.