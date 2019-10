Erst in diesem Jahr kommt mit Pokémon Schwert / Schild der nächste vollwertige Hauptteil der Serie auf die Switch. Im vergangenen Jahr mussten sich Franchise-Fans noch mit dem Spin-Off Pokémon: Let's Go, Pikachu / Evoli begnügen. Gibt es zu diesem womöglich einen Nachfolger?

Das letztjährige Pokémon: Let's Go, Pikachu! / Evoli! war durchaus etwas zugänglicher und anders gelagert als die Hauptteile der Pokémon-Reihe. Diese wird in Kürze bekanntermaßen mit Pokémon Schwert / Schild fortgesetzt, doch der ein oder andere Fan mag sich sicherlich die Frage stellen, wie es um die Fortsetzung des Spin-Offs bestellt ist.

Dazu haben sich die Macher von Game Freak nun geäußert, Anhänger des letztjährigen Titels dürften aber enttäuscht sein. Demnach hat das Studio aktuell keinen Nachfolger zum Spiel aus dem Jahr 2018 in Arbeit und einen solchen gegenwärtig auch nicht geplant - trotz des kommerziellen Erfolgs, den man letztes Jahr mit dem Switch-Titel feierte.

Laut Junichi Masuda von Game Freak habe man "keine bestimmten Pläne", um mehr Let's-Go-Spiele zu machen. Gänzlich verloren ist die Hoffnung jedoch noch nicht, denn diese Einstellung kann sich in Zukunft auch noch ändern. Masuda fügt nämlich an, dass man das Feedback der Fans weiter überwache und bei entsprechend großer Nachfrage die aktuelle Entscheidung überdenken könne. Solltet ihr also an einem neuen Let's-Go-Ableger des Pokémon-Franchise interessiert sein, solltet ihr eurer Stimme im Netz Gehör verschaffen.

Dass sich Game Freak nicht direkt mit einem neuen Let's Go beschäftigt, ist indes nicht unbedingt überraschend. Erst kürzlich wurde mit Little Town Hero ein neuer Titel veröffentlicht und Pokémon Schwert / Schild steht vor der Tür. Sprich: Das Studio hat durchaus viel zu tun. Vielleicht ist aber nach dem Release des diesjährigen neuen Hauptteils der Reihe auch Zeit, einen altbekannten Titel der Serie in Form eines Let's-Go-Spiels neu aufzulegen?!