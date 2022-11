Mit Karmesin und Purpur steht die nunmehr neunte Pokémon-Generation seit einigen Tagen in den Regalen. Es hat sich einiges getan, der Ausflug in die Paldea-Region unterscheidet sich in diversen Punkten von vorherigen Serienteilen. Daher wollen wir mit diesen nützlichen Tipps sowohl Einsteigern als auch Veteranen, die mal wieder Trainerluft schnuppern, den Start erleichtern. Wir haben allgemeingültige Ratschläge wie auch Paldea-spezifische Hilfestellungen in petto.

Tipp #1: Besucht regelmäßig die Akademie

In Karmesin und Purpur seid ihr (zumindest theoretisch) Schüler der Orangen- oder Trauben-Akademie, je nach Edition. Praktisch geht es aber kurz nach dem Spielstart auf Schatzsuche und der Unterricht ist vergessen. Besonders als neuer Pokétrainer empfiehlt es sich aber, regelmäßig die Schulbank zu drücken. Denn hier werden euch grundlegende Mechaniken beigebracht.

Auf dem Lehrplan stehen Wechselwirkungen, Statusveränderungen, Elemente und vieles mehr. Via Schnellreise gelangt ihr flott nach Mesalona City, wo ihr die Akademie findet. An der Rezeption findet ihr schließlich die diversen Kurse, von denen ihr alle besuchen solltet. Leider sind sie in ihrer Aufmachung ziemlich langweilig geraten.