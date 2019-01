Lange hat sich Nintendo vor dem Mobile-Bereich gesträubt, in Kooperation mit Niantic dann mit Pokémon GO aber einen absoluten Top-Hit gelandet. Seither verstärken die Japaner ihre Bemühungen in diesem Segment - und nun könnte es womöglich ein weiteres Pokémon-Spiel geben.

Erscheint womöglich ein Nachfolger zu Pokémon GO auf Mobile-Geräten? Zumindest ein neues Mobile-Projekt rund um Pokémon darf nun als bestätigt gelten. The Pokémon Company selbst hat nämlich eine neue Stellenausschreibung ins Netz gestellt, welche die Arbeiten an einem neuen Pokémon-Projekt für Mobile-Plattformen bestätigt.

So sucht das Unternehmen nun nach einem neuen Principle Game Designer, der mit "einem Team von Designern, Engineers, Artists, Producern und Testern an einem kommenden Mobile-Spiel" werkeln soll. Der neue Mitarbeiter soll die Vision für den Titel maßgeblich mitgestalten und kann unter anderem auf die Benutzeroberfläche Einfluss nehmen. Handfeste Details, worum es sich beim neuen Pokémon-Titel für Mobile-Plattformen handelt, offenbart die Ausschreibung jedoch nicht.

Das Hauptquartier von The Pokémon Company befindet sich in Japan, die Ausschreibung sucht aber den Mitarbeiter für die Niederlassung in Bellevue, Washington. Daraus lässt sich zumindest wohl ableiten, dass der neue Titel intern entwickelt wirde und nicht an einen externen Entwickler wie Niantic ausgelagert wird.

Im Netz gibt es darüber hinaus Spekulationen, dass es sich vielleicht gar nicht m ein Spiel, sondern vielleicht auch nur um eine Begleit-App für das sich aktuell in Entwicklung befindliche Pokémon-Spiel für die Switch handeln könnte, welches später in 2019 erscheinen soll. Wir halten euch auf dem Laufenden.