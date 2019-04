Der Community Day für Pokémon Go rückt wieder ein Starter-Pokémon in den Mittelpunkt, das ihr wie immer in seiner schillernden Form finden könnt.

Wie jeden Monat wird auch im Mai abermals ein Community Day in Pokémon Go stattfinden. Am 19. Mai wird von 15 bis 18 Uhr Flemmli in erhöhter Häufigkeit auftauchen. Natürlich könnt ihr mit etwas Glück auch die schillernde Form des Feuer-Starters aus der Hoenn-Region fangen, deren helle und dunkle Farben miteinander vertauscht sind. Im April konntet ihr Geckarbor als Shiny antreffen.

Wie immer wird es auch wieder eine exklusive Attacke geben, die Flemmli bei seiner Entwicklung über Junglut zu Lohgock lernen kann, wenn es bis maximal eine Stunde nach Ende des Events entwickelt wird. Welche es ist, ist noch nicht bekannt.

Daneben könnt ihr aktuell im Rahmen einer begrenzten Raid-Phase das Äon-Pokémon Latios bekämpfen und fangen, das mit etwas Glück ebenfalls in seiner schillernden Form anzutreffen ist.