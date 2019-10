Das Ende des Monats Oktober rückt immer näher und damit auch Halloween. Passend dazu wird es auch im Mobile-Erfolgstitel Pokémon GO wieder ein Event geben. Auf dieses folgt ein weiteres Spielereignis, welches das Kolossal-Pokémon Regigas mit sich bringt.

Noch in dieser Woche beginnt das Halloween-Event in Pokémon GO. Wie Niantic nun bekannt gegeben hat, fällt der Startschuss am Donnerstag, den 17. Oktober 2019 um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Anschließend läuft das Ereignis bis zum 01. November 2019 weiter.

Worum geht's? An PokéStops in eurer Näher müsst ihr noch mehr Crypto-Pokémon vor Team GO Rocket retten. Dabei bekommt ihr es unter anderem mit Hornliu, Kokuna, Bibor, Elektek, Magmar, Lapras, Voltilamm, Samurzel, Blanas, Zobiris, Knacklion, Tuska, Shuppet und Zwirrlicht zu tun.

Im Style-Shop gibt es neue Avatar-Items und schaurige Verkleidungen. Und: Mit etwas Glück könnt ihr mit Makabaja ein neues Schillerndes Pokémon ergattern. In der Wildnis tauchen indes Geist- und Unlicht-Pokémon häufiger auf und einige Pokémon, auf die ihr trefft, haben sich selbst in Halloween-Kostüme geworfen. In Raid-Kämpfen der Stufe 5 gibt das Dunkelnacht-Pokémon Darkrai sein Debüt.

Im Übrigen gibt es im Zuge des Events jeweils doppelte Fang-, Schlüpf- und Verschick-Bonbons zu ergattern. Einen Trailer zum Halloween-Event könnt ihr euch weiter unten ansehen.

Nach dem Halloween-Event geht es im Spiel dann direkt weiter, denn Regirock, Regice und Registeel vereinigten sich und kehren in Raid-Kämpfen zurück. Wer die Pokémon noch für sein Pokédex braucht, bekommt also eine neue Chance. Außerdem erscheint Regigigas, das Kolossal-Pokémon ab dem 01. November in EX-Raids. Wenn ihr ein Ticket kauft, könnt ihr Regigigas über ein spezielles Event früher begegnen, bei dem Regigigas zum ersten Mal in Pokémon GO erscheint! Weitere Infos zu diesem Spiel-Event findet ihr hier auf der offiziellen Webseite.