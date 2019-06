Kaum zu glauben, aber der mobile Dauerbrenner und Erfolgstitel Pokémon GO wird mittlerweile schon drei Jahre alt. Das gilt es für Niantic natürlich zu feiern und so beginnt bereits am heutigen Freitag ein entsprechendes In-Game-Event.

Niantic und The Pokémon Company feiern mit euch zusammen den dritten Jahrestag seit dem Release von Pokémon GO - und zwar innerhalb des Spiels. Die Festivitäten beginnen am heutigen 28. Juni 2019 und dauern teilweise nur eine Woche, teils aber sogar bis zum September 2019 an.

Heute ab 22:00 Uhr habt ihr die Chance, auf folgende Schillernde Alola-Pokémon im Spiel zu treffen: Rattfratz, Sandan, Vulpix, Digda, Mauzi, Kleinstein, Sleima und Kokowei. Zudem gibt es im Style-Shop mit dem individuellen Style der Teamleiter für euren Avatar.

Ebenfalls heute und bis zum 06. Juli 2019 habt ihr einmal pro Tag die Möglichkeit, einem Pikachu mit Partyhut zu begegnen. Dazu müsst ihr einen GO-Schnappschuss machen. Alternativ kann Pikachu mit Partyhut auch aus 7-km-Eiern schlüpfen.

Ab heute Abend und sogar bis zum 02. September 2019 könnt ihr in Raid-Kämpfen Boni abstauben. Mit Freunden zusammen könnt ihr Raid-Bosse schneller besiegen und zusätzliche Premierbälle bekommen. Beim Tauschen fällt weniger Sternenstaub an und ihr benötigt hiervon 25 Prozent weniger als sonst üblich.

Und zu guter letzt gibt es mit der Boostforschung in diesem Zeitraum eine neue Spezialforschung samt Belohnungen. Diese Spezialforschung ist nur diesen Sommer und nur für Spieler ab Level 10 verfügbar. Hierüber könnt ihr Freunde zum Wiedereinstig in Pokémon GO verleiten um Belohnungen einzustreichen.