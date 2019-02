Im Code von Pokémon Go wurde ein Item entdeckt, das die Machtverhältnisse in der App über den Haufen werden könnte. Und das gefällt nicht allen Fans.

Der Dataminer Chares hat neuerdings im Code von Pokémon Go ein neues Item entdeckt, durch das Spieler einmal jährlich das Team wechseln können. Bislang war diese einmalige Entscheidung zu Beginn des Spiels bindend und hatte indirekt auch Einfluss auf die Art, wie man das Spiel erlebt. Seit dem Start des Spiels vor 2,5 Jahren stehen Team Gelb (Intuition), Team Rot (Wagemut) und Team Blau (Weisheit) zur Auswahl, dabei fiel der Anteil gelber Spieler spürbar kleiner aus. Über die Zeit hat sich das Verhältnis etwas relativiert, auch wenn vielerorts immernoch Anhänger von Team Intuition das Nachsehen haben.

Das hat insofern Einfluss auf das Spielgeschehen, dass Arenen mit weniger Spielern schwerer zu erobern und zu halten sind. Auch in Raids fallen Boni höher aus, wenn sich Mitglieder desselben Teams verbünden. Insofern bestand durchaus Interesse daran, das Team wechseln zu können.

team change item icon pic.twitter.com/h5xJoRBu1i — Chrales (@Chrales) 17. Februar 2019

Mit dem neuen Item, das Team Medaillon genannt wird, soll es Spielern ermöglicht werden, Squads zu bilden und sich lokal verbünden zu können. Die Beschreibung des Gegenstands lautet wie folgt: "Eine einzigartige Münze, die es Trainern ermöglicht, das Team zu wechseln. Eine Team Medaillon kann nur 1 x alle 465 Tage gekauft werden."

Vor allem Anhänger von Team Gelb sind hinsichtlich dieser Entdeckung zwiegespalten. Einerseits hoffen sie, dass sich so mehr Mitglieder ihrem Team anschließen werden, andererseits wird gefürchtet, dass mehr Spieler die Gelegenheit nutzen werden, zu einem vermeintlich erfolgreicheren Team zu wechseln und so die Spielbalance weiter ins Ungleichgewicht zu bringen. Dabei kann es durchaus Vorteile haben, Teil von Intuition zu sein. So ist es schließlich einfacher, Arenen zu finden, die bekämpft und eingenommen werden können. Zahlenmäßig dominierende Teams haben mitunter Schwierigkeiten, einen Platz in einer Arena zu ergattern, da sie Verbündete nicht aus den begrenzten Plätzen werfen können.

Viele Spieler auf Twitter vermelden aber auch bereits, dass sie selbst mit dieser Möglichkeit nicht in ein anderes Lager wechseln wollen.